Коштовні дозволи на будівництво. Як столична влада сприяє знищенню історичної спадщини Києва

Хаотична забудова в Києві вже нікого не дивує. Адже, за словами експерта у галузі містобудування Віктора Глеби, в нашій державі "фактично знищена система наглядів в будівництві".

Та відбувається все це не просто з мовчазної згоди місцевих чиновників, а тому, що ці самі чиновники на цьому заробляють.

"Якщо ти хочеш щось зробити й воно сьогодні є незаконним, тобі просто треба трошки більше заплатити. Або набагато більше. І для тебе трошки посунуть межі закону", - розповідає депутат Київради Ілля Сагайдак.

Насправді, робити закон гнучким хоч і ризикована, але дуже прибуткова справа. «В Києві снує ціла категорія "рішал", яких всі знають і до яких всі звертаються», - говорить член Асоціації адвокатів України Сергій Осика.

Це - впливові та відомі на всю країну люди старої влади. Одного з них на гарячому у серпні цього року затримали співробітники СБУ і НАБУ. Мова йде про гучне затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Його підозрюють у вимаганні мільйона доларів за розв’язання складних питань в органах державного управління.

Правоохоронці стверджують, що Юрій Гримчак обіцяв забудовнику домовитися з чиновниками Міністерства культури та КМДА про отримання дозволів на будівництво в історичному центрі Києва, за що попросив мільйон доларів.

Такі шалені кошти дійсно платять не просто так. Попри те, що абсурдні рішення українського Мінкульту часів Порошенка виглядають так, ніби хтось наважився побудувати висотку біля Ейфелевої вежі, відмовлятися від таких ідей в столиці України не звикли. За словами Віктора Глеби, міністерство культури надає дозволи, якими легалізує забудову в центральній частині міста Києва.

Причина проста – гроші. Адже вартість квадратного метра в центрі Києва настільки висока, що мільйон доларів – не межа. Саме тому схема успішно працює роками. І всі в будівельній галузі знають, хто в Міністерстві культури займається не культурними справами.

"Для отримання дозвільних документів, Тамара Мазур з Гримчаком домовилися на прийом пів-ляма "зелені", - говорить Глеба.

А що на це скаже Тамара Мазур, яка була заступницею попереднього міністра культури пана Нищука?

"Це для мене дещо дивна і смішна справа. В Мінкульті ніхто не знаходиться під слідством, чи як підозрюваний. Складно зрозуміти, до чого тут Мінкульт", - дивується вона.

Насправді, не складно. Сьогодні, де факто, в Києві не існує так званого історико-архітектурного опорного плану міста. Це надважливий документ – пояснює його розробниця, екс-директорка Українського державного інституту культурної спадщини Міністерства культури України, архітекторка Ольга Пламеницька: "Історики архітектури, містобудування, археологи, вони визначають території, де можна будувати, де категорично неможна, наприклад, в охоронних зонах пам’яток будувати неможна. На територіях пам’яток – категорично".

Цей надважливий для міста документ, який регулює всі забудови в історичній частині Києва, є частиною діючого Генерального плану. Та чиновники переконують, що зараз опорний план не діє. Втім, новий вони ж не можуть затвердити роками.

"2 червня 2019 року ми відзначили своєрідну дату - 10 років, як розробляється історико-архітектурний опорний план. Я б назвала це безпрецедентним явище. Я не знаю опорних планів, які розроблялися довше", - розповідає Ольга Пламеницька.

Якщо б цей історико-архітектурний опорний план Києва діяв, збудувати щось у цих зонах було або неможливо взагалі, або можливо за умови чітких обмежень висотності. І саме тому цей документ банально "загубився" десь у дорозі між Мінкультом часів Петра Порошенка та Київрадою.

"Тобто Гримчак з мільйоном може доїхати до Мазур і Міністерства культури, і з Ніщуком домовлятися, а історико-архітектурний опорний план, який востаннє обіцяли минулого року, ніяк не може доїхати до міністерства", - говорить Віктор Глеба.

Поки немає діючого документа, Мінкульт разом із КМДА рухає цю карту, як забажає. Тобто, в залежності від фінансових спроможностей замовника нового будівництва.

Чи можливо таке, щоб, наприклад, у Римі, біля Колізею, забудовник вирішив звести бізнес-центр? А біля Лаври у Києві – легко! Місцеві мешканці роками воюють за збереження історичної пам’ятки.

"По даному будівництву відкриті чотири кримінальні справи. Але на сьогодні нічого не розслідується, - розповідає киянин Борис Непомнящий. – Ось вам і дії ДБК, ось вам і дії департаменту архітектури, ось вам і дії пана Кличка, якому підконтрольні ці департаменти".

За його словами, Тамара Мазур, "всупереч нормам законодавства, не з’ясовуючи обставини справи, всупереч забороні нової забудови в буферній зоні Києво-Печерської Лаври, особисто відповідає за ці погодження".

Чому ж це є реальністю в Києві? Віктор Глеба запевняє: тому що чиновники хочуть грошей. "Смотряща" по культурній спадщині Мазур і діджей Майдану хочуть грошей, і ці гроші гримчаки їм носять за розв’язання питань. З іншого боку - будівельна мафія Столара і Кличка", - розповідає експерт у галузі містобудування.

І, на жаль, це – не один приклад, в столиці України таких безліч. Будуй в Києві, де і що хочеш. Адже чиновникам просто не вигідно мати діючий історико-архітектурний опорний план.

"Уявіть, що завтра Київрада підтримає план культурної спадщини столиці. І всі люди будуть узгоджувати свої проекти в Мінкульті. Як це? Де ж тоді гроші заробляти? На чому?", - зауважує член Асоціації адвокатів України Сергій Осика.

Відповіді точно повинен знати Віталій Кличко. Втім, мер удає, що взагалі розуміє, про який документ йде мова. Адже, на питання: "Чому не приймаємо опорний план Києва?", доводиться почути таке: "Хто вам сказав? Генеральний план?" - "Ні, не генеральний, історико-архітектурний опорний план Києва" - "Щоб його прийняти, його потрібно ґрунтовно пропрацювати".

А поки його пропрацьовують, місто потрапляє у міжнародні скандали. Наприклад, то й же "скляний" міст Кличка. "Міністерство культури України та ЮНЕСКО звертали свою увагу на недопустимість будівництва, оскільки це порушення буферної зони ЮНЕСКО, схилів Дніпра. Однак все одно міст було збудовано, без врахування думки міжнародної організації, яка займається захистом історичної спадщини", - розповідає депутат Київради Олександр Поживанов.

І якщо тут правила і заборони ЮНЕСКО київська влада принесла у жертву виключно заради піару, то на більшості інших об’єктів – банально заради грошей.

Наприклад, ЖК "Ільїнський хаус" біля Іллінської церкви. "Це територія заповідника, стародавній Київ. Зліва – Іллінська церква, справа – ділянка, на якій планується будівництво кількох житлових будинків, висотою 7-8-9 поверхів", - бідкається культуролог Ольга Рутковська.

За її словами, оскільки заповідник не має нормальної документації, "у забудовників, будь ласка, право першої ночі".

Дійсно, забудовник хизується козирним розташуванням у самому серці історичного Києва. З документами, мовляв, все прекрасно. Тут і містобудівні умови, і обмеження, видані в КМДА, а також дозволи державної будівельно-архітектурної інспекції. Як кажуть експерти, наявність документів – справа техніки та великих грошей, сплачених в тіньову касу столиці.

"В ДБК всі люди Столара, почнемо з цього. ДБК – це структура, яка повністю належить, підпорядкована і знаходиться "під крилом" Столара. Абсолютна, 100% інформація", - розповідає Віктор Глеба.

З ним погоджується член Асоціації адвокатів України Сергій Осика: "Прізвище Столар на слуху – номер один. У всіх. Всі, з ким я спілкуюсь, говорять про "тіньового кардинала" Столара".

Тому й не дивно, що будівництво вже почалося при тому що, як переконують спеціалісти, будувати тут взагалі не можна.

Скільки за часів минулої влади коштував "дозвіл"? З розцінками на нібито легальну, насправді – протизаконну документацію, особисто зіткнувся адвокат Сергій Осика. "Щоб отримати декларацію (я особисто спробував законно це зробити), я подавав документи 19 разів. Тільки вдумайтесь! Зараз за переведення з житлового в нежитлове [приміщення] ціна приблизно 30 тисяч доларів", - розповідає він.

А відповідно до задач та розташування об’єкту, сума могла зростати в багато разів. "250 тисяч доларів. Дозвіл. Міністерства культури. І цей дозвіл є документом безапеляційним", - говорить Віктор Глеба.

"Уряд Гройсмана зробив все для того, щоб знищити землі, які мають історичну цінність, саме через це корупційне непорозуміння з історично-архітектурним опорним планом", - переконаний він.

Експерти кажуть, що по найскандальнішим будівництвам хабарі взагалі вимірювалися мільйонами доларів. Що й підтверджує випадок із затриманням заступника міністра Гримчака.

Чи зможе нова влада зламати прибуткову схему попередників? Ще не зрозуміло. Так, пані Мазур, яку звинувачували в корупції, з Мінкульту звільнили. Але, в першу чергу, у цьому питанні все залежить від влади київської. Однак Віталій Кличко міцно тримається за свою найприбутковішу годівницю. Тож, за словами депутата Київради Сергія Гусовського, єдиний варіант – це вибори нової влади в Києві. Це – "демократично, сучасно і справедливо".

Ксенія Костенко, Тетяна Стежар