Як Україні заробляти на сексі

Нова Рада пахне… сексом. Нещодавно нардеп-«опозиціонер» Ілля Кива пестив себе прямо на робочому місці після палкої переписки. А його колега по фракції Олександр Пономарьов взагалі встигав листуватися одразу із трьома (!) «дамами серця». І найгарячіший скандал тижня - депутат Богдан Яременко під час засідання домовлявся про зустріч із… повією.

Хоча секс за гроші «цвіте і пахне» навіть у Верховній Раді, легалізувати цей бізнес поки не збираються. Тому ділкам та сутенерам він приносить золоті гори. За самими скромними підрахунками, не менше 5 млрд доходів на рік. А от дівчатам, клієнтам та бюджету - суцільні проблеми! Робітники секс-індустрії постійно ризикують бути побитими чи зґвалтованими, і захисту для них немає.

Чи потрібна Україні легалізація та скільки вона зможе принести до держскарбниці? «Гроші» поспілкувались з Аліною, яка пройшла шлях від секс-працівниці до активістки.

«В мене була історія, коли мене замість того місця, куди ми домовлялися поїхати, вивезли в ліс. Я зрозуміла, що ми в лісі, тому відкрила двері машини і спробувала бігти… Це була така собі промзона, і я побачила вириту у землі під трубу схованку. Туди й сховалась, під листя. Присипала себе трохи листям і лежала там годину. Вони мене шукали», - розповідає вона про жахіття, які пережила.

У той час вона, як і тисячі її «колег по нещастю» - була за крок до смерті. «Я думала, що жива я вже з того лісу не вийду… Вони мене знайшли і до ранку я була з ними, мене били, ґвалтували», - розповідає дівчина.

Але жорстокі побиття та нелюдське ставлення з часом вже стали нормою. «Якось було, що два дні нас тримали на квартирі. В перший день не давали навіть води. Другий день не годували. Дуже сильно били, ґвалтували і знущалися. Через два дні одна дівчина із трьох змогла втекти з квартири. Вона викликала поліцію», - згадує Аліна.

Втім, тоді вона вперше зі здивуванням побачила, що поліція не допомагає секс-працівницям. Навпаки, правоохоронці домовились з клієнтами дівчат – взяли гроші і відпустили злочинців. А коли дівчата пішли писати заяву про злочин у відділок, їм розсміялись в обличчя.

«Вони мене знали, я є в оперативній базі поліції через те, що мене було кілька разів затримано за секс-роботу. І вони сказали мені, що я не можу подати заяву за зґвалтування, тому що вся секс-робота - це зґвалтування», - говорить дівчина.

Аліна хоче, щоб секс-бізнес став законним, тому що знає: дівчатам, які працюють, потрібен захист. «До всіх секс-працівників повинно бути одне ставлення», - переконана вона.

За статистикою 2018 року, таких як Аліна в Україні – близько 67 тисяч. За неофіційною – значно більше. Поки що вони – поза законом. На зміну може прийти або легалізація, або декриміналізація, пояснюють експерти.

«Декриміналізація означатиме, що ми скасуємо всі закони, які зараз карають. І адміністративну відповідальність за секс-роботу, кримінальну відповідальність - за сутенерство… Для нас головне - безпека людини, безпека секс-працівниць. Це одна з найбільш вразливих категорій», - розповідає активістка Марія Гур’єва.

Простими словами, декриміналізація прибере покарання за секс-роботу. Натомість з’явиться законний захист. А ось легалізація введе норми, за якими дівчата працюватимуть. Такий законопроект у 2015 році запропонував тодішній нардеп Андрій Немировський. На його переконання, документ повинен привести до ладу ситуацію у цій сфері: секс-працівниці повинні будуть проходити медогляд щопівроку, а правоохоронці перестануть кришувати цей бізнес.

«Це повинні бути дійсно організовані окремі публічні будинки, або окремі заклади, в яких можуть надаватися такі послуги, щоб це не було масово, як це робиться по всьому місту Києву», - говорить він.

Звісно, законні публічні будинки обходитимуться дорожче. Утім для клієнта – це плата за безпеку, якість та законність. Та і за світовими мірками проституція в Україні – ще дуже недорога.

Так, найдешевші послуги у нас нині коштуватимуть від 800 до 1000 гривень на годину. В середньому ж за «платне кохання» в Україні зараз викладають близько тисячі за годину. В Німеччині – близько 2700 гривень.

Різниця ще й у тому, що більша частина цих грошей в Європі іде до бюджету. А в Україні – ні. За словами Немировського, цей бізнес приносить надприбутки. Щонайменше - 5 млрд доходів на рік.

Саме стільки держава могла б отримувати до бюджету. Але поки Україна лише говорить про можливе узаконення, країни Європи давно це питання вирішили. Працівниці захищенні, держава отримує прибутки. Тільки у Китаї, за офіційною статистикою, понад п’ять млн секс-працівниць. У Індії їх три мільйони, у США - більше мільйону. В Україні лише поки розмови.

«Близько 65% країн у світі повністю або частково легалізували секс-роботу… Я хочу, щоб в Україні, нарешті, була декриміналізація секс – роботи. Сьогодні і зараз. Не тоді, коли це буде вигідно владі, не тоді, коли зміниться ментальність українців. Ми - європейська держава», - підкреслює Аліна Сарнацька.

І поки влада тягне з рішенням – програють всі. Дівчата страждають від жорстоких сутенерів, клієнти ризикують здоров’ям, а бюджет втрачає мільярди.

Олена Кононенко, Тетяна Стежар