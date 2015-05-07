До середини травня в Луганській області побудують ще чотири оборонних споруди

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час всеукраїнської селекторної наради щодо ходу будівництва фортифікаційних споруд у Луганській області заявив голова ХОДА Ігор Райнін.

За словами Райніна, на сьогодні на харківських об'єктах будівництва працюють 13 підрядних організацій, 6 харківських заводів виготовляють необхідні конструкції. 47% робіт вже виконано. Повністю готова одна фортифікаційна споруда. До 15 травня планують закінчити роботи ще на чотирьох пунктах.

Також під час наради було відзначено, що Харківська область веде будівництво за планом і закінчить його реалізацію у належні терміни.

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Нагадаємо, що силами підприємств Харківщини на території Луганської області планується побудувати 31 взводно-опорний пункт. Капітальні оборонні споруди, що включають у себе систему бліндажів та окопів, з'являться на всіх стратегічно важливих напрямках.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони прийняла комплекс заходів із прискорення будівництва фортифікаційних ліній і рубежів на Донбасі. Згідно з рішенням РНБО, рішенням президента України, до цього будівництва залучено 20 областей.

У березні Кабмін прийняв рішення про виділення з резервного фонду 865 млн грн на будівництву лінії безпеки на кордоні.

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко раніше відзначав, що всі фортифікаційні споруди на сході України мають бути побудовані до середини травня.