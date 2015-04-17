У Харкові зміцнюють лінію оборони: риють окопи і будують майданчики під бронетехніку (фото)

Зміцнення будують в тридцяти кілометрах від кордону з Росією, повідомляє харківське видання Mediaport.

Опорний пункт включає окопи, бліндажі і точки для стрільців. Це перша комплексна оборонна споруда поблизу Харкова, і на неї не були витрачені гроші з бюджету. Як зазначив харківський губернатор Ігор Райнін, будівельники самі зголосилися допомогти.

"Все розраховано, все прораховано, все за військовою наукою. Це не просто так вигадки або іграшки... Дане будівництво проводиться не за рахунок бюджетних коштів. Не стоїть завдання всю область забарикадувати. Стоїть завдання правильно і грамотно підійти до цього процесу, щоб не було паніки", - повідомив він.

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За словами радника губернатора Сергія Стороженка, при зведенні оборонних споруд силовики враховують оперативну інформацію. А опорні пункти в напрямку Росії будуть облаштовувати "у міру необхідності".

«У нас є інженери, спеціалісти з вищою інженерною освітою, які пройшли військовий шлях, які вміють будувати укріпспоруди», - сказав радник губернатора Сергій Стороженко.

Перший опорний пункт планують закінчити до 1 травня.