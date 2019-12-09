Пожежа в Одесі. Підпал заради документів з архіву БТІ vs нещасний випадок?

Шокуючі кадри які облетіли всю країну: з вікна п’ятого поверху, в коледжі, охопленому полум’ям, рятуючись, стрибає 17-річна студентка Ксенія. Під час падіння дівчина збиває рятувальника, який в цей час пожежною драбиною ліз на порятунок студентів. Після зіткнення вони обоє летять униз, проламують дах прибудови. Вони загинуть…

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Так, життя дівчинки міг би врятувати спеціальний батут, який використовують рятувальники. Але… «Ну, немає у нас такого обладнання. Я би не відмовився від таких батутів, щоб у мене в підрозділах вони були», - говорить тимчасово відсторонений керівник ДСНС Одещини Віктор Федорчак.

Як виявилося, їх на всю країну всього лише п’ять. І Одесі його отримати не пощастило. Тому, аби не згоріти заживо, діти стрибали з вікон просто на асфальт та припарковані автівки.

«Моя одногрупниця впала на бетон. Вона була така світла дівчинка», - розповідає одна зі студенток коледжу Алла.

Сама вона дивом залишилася жива, бо під час перерви разом з іншими студентами спустилася з п’ятого поверху на четвертий, у кабінет до викладачки. Почувши запах диму, який заполоняв кабінет, студенти кинулися до виходу. Двері в коридор для них ледь не стали дверима смерті.

«Коли ми почали спускатися, було дуже жарко, все було в чорному диму. Ми повернулися до кабінету, зачинили щільно двері і наша викладачка почала телефонувати пожежникам, щоб нас спасли», - згадує Алла.

Поверхом нижче у цей час вже було справжнє пекло. По сходах, які були обшиті пластиком, вогонь стрімко почав підійматися на четвертий поверх, де у кабінеті були заблоковані Алла та ще десятки студентів. Налякані підлітки телефонували найріднішим, аби попрощатися.

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«Були пожежники, які тушили пожежу, але не було нікого, хто б міг нас витягнути. Просто були пожежні автомобілі без сходів. Я хотіла зателефонувати мамі, відчувала, що задихаюсь. Хотіла з нею попрощатися», - розповідає дівчина.

Від чорного їдкого диму студенти починали втрачати свідомість. Деякі були ладні вистрибнути з вікна, аби не згоріти заживо.

«У нашої одногрупниці була маленька пляшечка з водою. Ми почали поливати шапки і дихати через них. Коли дихати вже не було чим, я почала молитися. Кричала: «Господь, спаси усіх!»», - говорить Алла.

Дівчині пощастило, в останній момент, коли вогонь почав охоплювати їх кабінет, до них таки дісталися рятувальники. У цій пожежі Алла втратила подругу, а ще один її друг досі вважається зниклим безвісти.

Дванадцять загиблих і понад три десятки поранених - такі шокуючі цифри називають майже за тиждень після фатальної пожежі. І вони не остаточні. Рятувальники досі продовжують розбирати руїни.

Під палаючими рештками будівлі знайшли тіло і 43-річної викладачки. Вона була однією з перших, хто потрапив до списків загиблих. Ганна Бортюк в Одеському коледжі викладала математику. А того страшного дня, ризикуючи власним життям, виводила студентів з вогню і поверталася у будівлю знову і знову. Сама - мати двох дітей - до останнього не залишала своїх вихованців у пеклі. Жінка загинула, коли втретє поверталася за студентами до палаючої будівлі.

Ганна, як і десятки інших загиблих могла б бути врятована, аби пожежу почали гасити вчасно.

«За останні кілька років стільки пожеж… Де заявлена пожежна сигналізація, яка повинна працювати? Де сигнали, які повинні потрапляти на пульт? Чому все це не спрацювало?», - питає голова ГО «Народне бюро розслідувань» Володимир Букач.

Як виявилося, сигналізація не спрацювала по цілком «поважній причині» - її там просто не було!

Востаннє стан пожежної безпеки у стінах цього коледжу перевіряли ще п’ять років тому, у червні 2014. Тоді керівництву закладу виписали штраф у 102 гривні. Відтоді ноги тих, хто мав би контролювати пожежну безпеку, тут не було. А цього року 100-річна будівля, в якій щодня навчалися діти та яка мала проблеми з електрикою і не мала пожежної сигналізації, навіть не була в пріоритеті для перевірки. Це підтверджують в ДСНС.

Хоча перевіряти її мали б навіть ретельніше, ніж інші, переконує активіст Олександр Серпильник. Чоловік не один рік провів у будинку, від якого тепер лишилися хіба стіни. «Будівля дуже стара, фактично не прогрівалася. І ми окремо прогрівали кондиціонерами й дуйками», - розповідає він.

Через те, що будівлю, в якій були старі електромережі, намагалися обігріти невеликими стаціонарними обігрівачами, які були увімкнені ледь не в кожному кабінеті, начебто і могла статися пожежа. Таку версію висувають у ДСНС. Однак очевидці у неї не надто вірять.

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«На нещасний випадок не схоже. Тому що проводка не може горіти в кількох місцях одночасно. Вона або горить в одному місті, або в іншому. І ще, з третього поверху, з кабінету директора, так валив дим, що було відчуття – там гума, колеса», - розповідає Олександр.

Крім того, на його переконання, пожежу гасити не надто поспішали: «Вони повинні були гасити пожежу піною, а не водою. Якби вони тушили піною, площа займання була б набагато меншою».

Але кому могла бути вигідна пожежа у стінах коледжу? У місцевих активістів є своя версія. У будівлі, яка постраждала від пожежі знаходився не лише коледж, а й міське БТІ. Тут зберігалися оригінали усіх найважливіших документів міста, які стосувалися будівництва та права власності об’єктів на золотій одеській землі.

«БТІ у нас знаходилось в цій будівлі. А архів – на шостому поверсі, - розповідає Володимир Букач. – Згорів архів БТІ. Тобто, за десятки років, все, що було – а там і квартирні афери, і афери по захопленню територій – все, що було незаконним, слід губився на цьому шостому поверсі».

Володимир вважає, що перша версія трагедії, яку потрібно розглядати – це підпал. Крім того, чоловік побоюється, що усі незаконні будівництва, яких у місті хоч відбавляй, віднині цілком можуть стати законними, бо ж оригінали документів БТІ знищені.

Б’ють на сполох і юристи - в архівах міських БТІ зберігалися паперові оригінали документів, яких немає в електронному вигляді. За словами юриста Юрія Брикайла, мова йде про абсолютно всі документи до 2013 року.

Попереду перевірка – чи вціліло щось в БТІ? Якщо міські архіви дійсно знищив вогонь, то під найбільшою загрозою в Одесі тепер спірні будівлі, по яких йдуть суди. Якщо оригінали перетворилися на попіл, можна сфальсифікованим документом довести право власності фактично на будь-який будинок.

Віта Коломієць, Тетяна Стежар