Помер один із постраждалих під час пожежі на нафтобазі - ДСНС

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Внаслідок пожежі 1 людина загинула, 3 людини в тяжкому стані госпіталізовані до лікарні", - пише відомство.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області на території нафтобази виникла пожежа, постраждало четверо осіб. Станом на 00.00 горят 4 резервуари з нафтопродуктами із 17, пожежу локалізувати не вдалося.

Як зазначило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, ймовірною причиною пожежі на нафтобазі під Києвом було необережне поводження з обладнанням під час спроби крадіжки нафтопродукту.