Помер один із постраждалих під час пожежі на нафтобазі - ДСНС
00:48, 09 червня 2015Суспільство
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Внаслідок пожежі на нафтобазі під Васильковом загинула одна особа.
Внаслідок пожежі загинула 1 особа / oilnews.com.ua
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Внаслідок пожежі 1 людина загинула, 3 людини в тяжкому стані госпіталізовані до лікарні", - пише відомство.
Як повідомляв УНІАН, у Київській області на території нафтобази виникла пожежа, постраждало четверо осіб. Станом на 00.00 горят 4 резервуари з нафтопродуктами із 17, пожежу локалізувати не вдалося.
Як зазначило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, ймовірною причиною пожежі на нафтобазі під Києвом було необережне поводження з обладнанням під час спроби крадіжки нафтопродукту.
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