Пожежа на нафтобазі під Києвом набирає обертів: вогнем охоплено 8 резервуарів з паливом

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 9 червня гасіння пожежі триває, вогнем охоплено 8 резервуарів ємністю 900 м3 та декілька невеликих ємностей", - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-служби, кількість постраждалих зросла до 5 осіб, яких з опіками та отруєнням продуктами горіння різних ступенів важкості госпіталізовано.

Згідно з повідомленням, на місці події в цілодобовому режимі позмінно працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ДСНС України.

"До гасіння пожежі залучено 62 од. техніки та 308 чол. особового складу, у тому числі: від ДСНС України 47 од. техніки та 213 чол. особового складу, від МО України залучено 12 од. техніки та 80 чол. особового складу, а також 3 пожежних потяги та 15 чол. особового складу від Укрзалізниці", - зазначили у ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області на території нафтобази виникла пожежа. Станом на 3 годину ночі вогнем було охоплено 7 резервуарів з паливом.

"Внаслідок пожежі 1 людина загинула, 3 людини в тяжкому стані госпіталізовані до лікарні", - повідомляли у ДСНС про ситуацію на нафтобазі станом на 00.00 9 червня.

Як зазначило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, ймовірною причиною пожежі на нафтобазі під Києвом було необережне поводження з обладнанням під час спроби крадіжки нафтопродукту.