У Сумах встановлено новий рекорд України з запам'ятовування знаків числа "Пі"
Житель Сум Артем Гарін сьогодні встановив новий рекорд України з відтворення великих об'ємів цифрової інформації, послідовно із зав'язаними очима назвавши на пам'ять 10 тис. 101 знак після коми числа Пі.
Як передає кореспондент УНІАН, цей результат зафіксувала представник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
“Рекорд відбувся. Артем продемонстрував неймовірну пам'ять. На відтворення 10 тис. 101 знаку йому знадобилося 1 година 20 хвилин. Це одне з найбільш складних завдань, що вимагає максимального зосередження, то ж його виконання проходило у повній тиші, без жодних технічних засобів”, - зазначила Вєтрова.
Читайте такожУ Сумах студенти побили світовий рекорд з падіння книг за принципом "доміно"Сьогодні 24-річний житель Сум побив свій власний рекорд із запам'ятовування 5 тис. знаків, встановлений минулого року, і показав найкращий результат серед держав-країн СНД та 7 місце у світі.
За словами самого Гаріна, своїм рекордом у світовому ментальному змаганні, яке відображає чисту пам'ять, він хоче довести всьому світові, що українська нація має сильний інтелект та здатна конкурувати у цьому виді змагань на світовому рівні.
Довідка УНІАН. Число Пі після коми має нескінченну кількість знаків, жодної закономірності їх послідовності немає. Єдиний спосіб їх відтворення — це запам'ятовування. Світовий рекорд пам'яті, занесений до Книги рекордів Гіннеса, належить колумбійцю Хайме Гарсіа, який назвав на пам'ять 150 тис. цифр, розташованих після коми числа Пі.