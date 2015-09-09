Сьогодні в Україні дещо потеплішає, у більшості областей без опадів
08:39, 09 вересня 2015Суспільство
496 0
9 вересня на півночі, в центрі та півдні країни опадів не передбачається.
У Києві без опадів, температура від +17 до +19 / flickr.com/photos/anda74
На решті території України синоптики обіцяють дощі, температура вдень від +16 до +25, передає Гідрометцентр при ДСНС.
Читайте такожСьогодні в Києві очікуються дощі та осіння прохолода в +18
У східних областях очікується від +22 до +25, у центральних від +17 до +20, у південних - від +23 до +25, у західних від +16 до +19, на півночі від +16 до +19.
У Києві без опадів, температура від +17 до +19.
Раніше синоптики повідомили, що заморозки в Україні очікуються з другої половини жовтня, але в цілому жовтень буде теплим і більшість днів температура буде у межах 10 градусів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter