Сьогодні в Україні дещо потеплішає, у більшості областей без опадів

На решті території України синоптики обіцяють дощі, температура вдень від +16 до +25, передає Гідрометцентр при ДСНС.

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У східних областях очікується від +22 до +25, у центральних від +17 до +20, у південних - від +23 до +25, у західних від +16 до +19, на півночі від +16 до +19.

У Києві без опадів, температура від +17 до +19.

Раніше синоптики повідомили, що заморозки в Україні очікуються з другої половини жовтня, але в цілому жовтень буде теплим і більшість днів температура буде у межах 10 градусів.