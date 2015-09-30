В Одесі "Правий сектор" заблокував готель з іноземцями (фото)

Про це повідомляє прес-служба одеського "Правого сектора".

"Конференція проросійських сил, на кшталт "Народної ради Бессарабії", повинна була відбутися в Одесі вранці 30 вересня під виглядом "дискусії про євроінтеграції України". Для проведення ворожої акції в Одесу звезли кілька іноземних громадян, зокрема з Греції і Болгарії, розселивши їх в одному з готелів в центрі міста", - йдеться в повідомленні.

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За задумом організаторів, вранці іноземців та кількох громадян України повинні були вивезти спеціально замовленим транспортом із готелю до місця проведення конференції, яка, на думку євромайданівців, "повинна була стати картинкою для російських ЗМІ і приводом для дестабілізації ситуації на півдні України".

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"Дізнавшись про це, бійці "Правого сектора" і "Самооборони" пікетували місце проживання учасників сепаратистського заходу. Злякавшись патріотів, іноземці не вийшли з готелю - ворожа акція не відбулася", - резюмується в повідомленні.

Варто відзначити, що, за даними місцевого видання "Одеса-медіа", деякі прибулі іноземці відкрито висловлювали свою проросійську позицію і планували провести збори "Бессарабської народної республіки".

"Є інформація, що під виглядом громадських обговорень критичної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Україні в ході круглого столу будуть розглянуті і питання, що стосуються змісту програм і положень раніше відомих, проте жорстко припинених правоохоронцями сепаратистських рухів "Бессарабська народна республіка" і "Народна рада Бессарабії", - пише видання.