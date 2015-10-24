На Закарпатті перехопили дельтаплан з контрабандистами сигарет

На Закарпатті правоохоронці затримали дельтаплан, який використовувався для контрабанди сигарет.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, учора ввечері в рамках спільної операції співробітники Держприкордонслужби України у взаємодії з угорськими колегами, співробітниками СБУ та МВС виявили і затримали на Закарпатті малий літальний апарат.

Поряд з дельтапланом також були затримані 3 осіб з тютюновими виробами, які, використовуючи дельтаплан, переправляли сигарети через кордон.

«Політ літального апарату зафіксував прикордонний наряд Чопського загону на ділянці відділу «Саловка». Відразу для проведення оперативно-розшукових заходів були задіяні додаткові прикордонні наряди та мобільні групи з сучасними засобами спостереження, які направлені на посилення ділянки західного кордону. Також по даному факту прикордонники поінформували всі компетентні органи та організували взаємодію з правоохоронцями Угорщини», - зазначили у Держприкордослужбі.

У відомстві поінформували, що пошук дельтаплану розпочався з обох сторін кордону. Згодом співробітники Держприкордонслужби помітили невідомий апарат за допомогою тепловізійних пристроїв. Він розпочинав зниження висоти. На затримання порушників в район можливого приземлення літального апарату вибула група реагування Чопського загону. Невдовзі дельтаплан прикордонники виявили та затримали в районі с. Велика Добронь. Крім того, поряд були виявлені 12 ящиків сигарет, легковий автомобіль «Audi Q7» угорської реєстрації та затримані 3 чоловіків, які ймовірно причетні до протиправної діяльності. Двоє з них виявилися громадянами України, ще однин громадянином Угорщини.

При огляді літального апарату встановлено, що це одномісний мотодельтаплан, який був обладнаний засобами навігації.

На даний час пошукові дії з української та угорської сторони тривають. Попередньо встановлено, що виявлений літальний апарат належить правопорушникам з Угорщини. Інші обставини правопорушення з’ясовуються.