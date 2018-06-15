Ахіллесова п'ята Тимошенко

Прогноз Секретаріату Президента про травневу інфляцію в 1%, озвучений 4 червня устами Александра Шлапака , виявився не дуже точним . Насправді споживчі ціни виросли в Україні минулого місяця на 1,3%.

Втім, розбіжність не дуже велика і важливе інше. Інфляція у травні, як і обіцяв уряд, різко знизилася в порівнянні із значеннями минулих місяців. Такого відносно невисокого індексу споживчих цін в Україні не було вже дев`ять місяців – з серпня минулого року, коли він дорівнював 100,6%. Також має вельми велике значення та обставина, що зниження інфляції спостерігається вже другий місяць поспіль – у квітні вона становила 3,1%, що на 0,8 процентних пункта менше, ніж у березні.

Вище середнього показника індексу споживчих цін у травні опинилося підвищення цін в продовольчій групі споживчого кошика – приріст на 1,9%. Подорожчали минулого місяця найбільше такі продукти харчування: хліб і хлібопродукти – на 3,2%; м`ясо і м`ясопродукти – на 3,9%; риба і рибопродукти – на 2,8%; фрукти – на 6,2%; картопля – на 8,2%; кондитерські вироби з цукру – на 2,4%; безалкогольні напої – на 1,9%.

До речі, Держкомстат запропонував в травневому звіті своєрідну головоломку. На сайті відомства пишеться, що хліб і хлібопродукти підвищилися в ціні на 3,2%, а ось всі три види продуктів харчування, що входять в цю підгрупу, подорожчали менше: хліб – на 1,6%; макаронні вироби – на 2,6%; кондитерські вироби з борошна – на 1,8%. Розгадка криється, мабуть, у тому, що набагато більше подорожчали ті товари з даної збірної позиції, які в статистичному документі не показані взагалі. Але, що цікаво, Держкомстат вирішив демонструвати зростання ціни по кондитерських виробах з борошна, частка яких в споживчому кошику українців тільки 0,45%, проте не повідомляє цифри по рису, пшеничному борошну і гречаній крупі (вони також входять в «хліб і хлібопродукти»), частка яких вища - 0,51%, 0,53% і 0,6%, відповідно…

Також підвищилися в травні більше, ніж інфляція, ціни на деякі непродовольчі товари і послуги: квартплата – на 2,2%; каналізація – на 1,4%; фармацевтична продукція – на 1,5%; амбулаторні послуги – на 2,0%; автомобільне пальне і мастила – на 5,3%; дошкільна і початкова освіта – на 1,5%; ресторани і готелі – на 2,9%.

Проте досить обширним виявився минулого місяця також список товарів і послуг, ціни на які знизилися. Подешевшали продукти харчування: молоко – на 2,7%; сир – на 1,4%; яйця – на 13,0%; масло – на 1,1%; соняшникова олія – на 1,8%; овочі – на 0,1%; цукор – на 2,2%. По непродовольчих товарах і послугах знизилися ціни на: гарячу воду і опалювання – на 5,1%; аудіотехніку і фотоаппаратуру – на 0,6%.

Істотно зменшився в травні не тільки індекс споживчих цін, але і індекс цін виробників - до 3,7% (у квітні 6,6%).

З урахуванням травневого значення, інфляція за перші п`ять місяців 2008 року становила в Україні 14,6%, а річна (до травня минулого року) – 31,1%. Але можна сміливо спрогнозувати, що, починаючи з червня, річна інфляція почне, нарешті, знижуватися – оскільки в червні 2007 року споживчі ціни різко виросли (на 2,2%), а цього року червнева величина інфляції напевно виявиться меншою.

Поза всяким сумнівом, уряд і політичні сили, які його підтримують, як могутній козир пред`являть громадськості і своїм опонентам інформацію про таке різке зниження інфляції в травні. І це зрозуміло, адже висока інфляція - Ахіллесова п`ята уряду Тимошенко. Вся решта найважливіших соціально-економічних показників демонструє з початку року сприятливу динаміку.

Так, індекс обсягу промислової продукції склав в січні 2008 року до січня минулого року 105,7%, а в квітні – 108,3% (за січень-квітень – 108,0%). Зростання реального ВВП в січні дорівнював 104,9%, в квітні – 106,7% (за січень-квітень – 106,2%).

У січні-травні за даними Державного казначейства дуже сильно збільшилися надходження до загального фонду Державного бюджету – на 52% або 24,2 млрд. грн. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Державною митною службою мобілізовано на 90% більше засобів, а надходження від Державної податкової адміністрації виросли на 36%.

Значно підвищилися з початку року і доходи українців. Зокрема, в січні-квітні поточного року, у порівнянні з відповідним періодом попереднього року, номінальні доходи населення зросли на 46,3%. Реальні ж доходи, не зважаючи на високу інфляцію, також істотно збільшилися - на 17,7%.

Рекордні показники продемонстровані і по прямих іноземних інвестиціях. Їх обсяг становив у першому кварталі цього року 3 406,3 млн. дол. США, що в 2,73 рази більше, ніж за відповідний період 2007 року.

Звичайно, опозиція відповість уряду, що травнева інфляція в 1,3% - це все одно дуже високий відсоток, вищою вона була востаннє в травні 2000 року – 2,1% (при уряді Віктора Ющенка). Крім того, Кабміну неодмінно зауважать, що зниження інфляції в травні має всього лише сезонний характер.

Але такі аргументи не видаються вельми переконливими. Значний вплив на таке відчутне уповільнення зростання споживчих цін мали, поза сумнівом, також дії уряду і Нацбанку. Цікавим в цьому плані буде погляд на інфляцію в Росії, де ситуація з цінами, у принципі, близька до української. Виявляється, в РФ інфляція в травні поточного року (1,4%) не тільки обігнала квітневу (0,6%), але навіть перевищила відповідний український показник. Хоча за підсумками перших чотирьох місяців інфляція в цій країні була приблизно в два рази нижчою, ніж в Україні.

Непогані перспективи в цьому плані і на найближчий період. Зусилля Кабміну і НБУ, а також непоганий урожай в Україні в нинішньому році повинні привести до подальшого зниження індексу споживчих цін в червні і липні. У серпні ж і вересні цілком реальна навіть дефляція, а в місяці, що залишилися до кінця року, – мінімальне зростання споживчих цін. У такому разі, інфляція в Україні за весь 2008 рік може становити 15-16%, що менше за торішній показника (16,6%). За словами Шлапака, уряд «подаватиме розрахунки макропоказників на рівні 15,5%».

Проте всі ці благі прогнози можуть бути перекреслені загостренням політичного протистояння в країні. У випадку, припустимо, відставки нинішнього уряду і призначення на осінь позачергових парламентських виборів ціни утримати не вдасться. Знову посилиться психологічний інфляційний чинник, а крім того в обіг будуть додатково укинуті чималі кошти на виборчу кампанію.

Давати зараз будь-які прогнози щодо інфляції на 2009 рік є справою невдячною. Якщо ціни на газ для України з 1 січня дійсно виростуть удвічі, як заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров минулої п`ятниці, то це призведе до величезного зростання інфляції і взагалі економічної кризи.Якщо ж українській владі вдасться домовитися про подорожчання газу лише на 30-40%, як це було останніми роками, ситуація буде не настільки критичною.

Не можна окремо не сказати про можливу інтригу найближчих днів, пов`язану з великими відмінностями індексів споживчих цін у регіонах України. Нагадаємо, Юлія Тимошенко раніше заявляла, що може підготувати представлення на звільнення губернаторів, у чиїх областях у травні виявиться найвищий рівень інфляції. І, зокрема, із зростанням цін на м`ясо птиці прем`єр-міністр назвала найгіршою ситуацію в Львівській, Рівненській, Івано-Франківській, Донецькій областях і в місті Києві (зростання на 22%), що на її думку є «економічним хамством» .

За даними вітчизняного статистичного відомства картина з аутсайдерами (щодо інфляції в цілому) серед регіонів України вийшла дещо інша, ніж її чекав уряд. «Лідерами» з приросту споживчих цін минулого місяця стали: Сумська область (інфляція 2,5%), місто Київ (2,3%), Донецька область (2,2%), Дніпропетровська область (1,9%), Запорізька область (1,9%), Луганська область (1,8%), Одеська область (1,6%). Однаково високі показники інфляції – по 1,5% - вийшли в Київській, Кіровоградській і Полтавській областях.

Але є два регіони, в яких у травні була навіть дефляція: індекс споживчих цін в Чернівецькій області дорівнював 99,4%, у Тернопільській області – 98,9%.

Тому цілком можливо, що на найближчому засіданні уряду прем`єр-міністр озвучить не тільки позитивні і негативні оцінки щодо інфляції в різних регіонах країни, але і зробить якісь конкретні кроки стосовно «найдбайливіших» губернаторів…

Юрій Глухов