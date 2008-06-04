У Балоги порахували інфляцію за травень

За попередніми прогнозами, інфляція в Україні в травні може становити 1%.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Ми зараз можемо говорити лише про прогнозні оцінки. Ми такі прогнозні оцінки робимо на кожну декаду, оскільки подекадно надходить інформація про ціни на основні товарні позиції, які становлять так звану споживчу корзину».

«Я думаю, що ми матимемо інфляцію близько 1%», - відзначив О.ШЛАПАК, додавши, що це показник за травень.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні інфляція в квітні 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006-го - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006-го - 10,3%).

Держбюджет-2008 розрахований з урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн. (у середині лютого 2008 року Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП України на 2008 рік до 921 млрд. грн.); зростання ВВП - 6,8%; інфляція - 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).

У квітні ц.р. Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 13,8 до 17,2%. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року Світовий банк залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

Сьогодні, 4 червня, на засіданні парламенту міністр економіки України Богдана ДАНИЛИШИН сказав, що «за підсумками року показник інфляції може бути менший, ніж торік».

Б.ДАНИЛИШИН також відзначив, що темпи зростання ВВП, за прогнозами Мінекономіки, становитимуть 6,8%.