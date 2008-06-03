Тимошенко обурилася «економічним хамством» у п`яти регіонах

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає голів ОДА для зниження ціни на м`ясо птиці вжити заходи зі збільшення імпорту цієї продукції в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з головами ОДА.

Прем`єр зазначила, що на ринку м`яса птиці в Україні працює два виробники, і їхні дії, враховуючи те, що ціни на цю продукцію піднялися вище за європейські, нагадують “картельну змову”.

"Я не знаю, яку ще рентабельність треба дати нашим виробникам, щоб задовольнити їхні апетити", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що дала доручення Держінспекції з контролю за цінами вивчити ситуацію з цінами на м`ясо птиці в Україні.

За інформацією прем`єр-міністра, за травень найбільше зросли ціни на м`ясо птиці в Львівській, Рівненській, Івано-Франківській і Донецькій областях, а в Києві ціни піднялися на рекордну позначку - на 22%, що, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, є «економічним хамством».