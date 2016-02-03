Майже дві третини росіян підтримують політику Кремля щодо України – опитування

Про це йдеться в опитуванні Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), результати якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

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Так, відповідаючи на питання: "як ви вважаєте, політика російської влади щодо України в останні два роки була швидше правильною чи швидше помилковою", 26% - вказали "повністю правильною", 38% - "швидше правильною". При цьому 15% - відповіли "швидше неправильною", 8% - повністю неправильною. 13% - вагалися з відповіддю.

Разом з тим 30% опитаних росіян заявили, що в сьогоднішній конфліктній ситуації Росія повинна "ізолювати Україну політично й обмежити економічне співробітництво з нею", 28% - "активно протидіяти українській політиці, але розвивати соціальні та економічні відносини між Росією й Україною", 25% - "повернутися до співпраці і рухатися далі, незважаючи на взаємні протиріччя", 17% - вагалися з відповіддю.

Ініціативне всеросійське опитування ВЦВГД проведено 23-24 січня 2016 р. Опитано 1600 людей у 130 населених пунктах у 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

У 12-й доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини, оприлюдненій 9 грудня 2015 року, йдеться, що загальна кількість загиблих під час війни на сході України становить щонайменше 9 тис. 98 осіб і ще майже як 21 тис. були поранені.