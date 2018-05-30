Євробачення-2017: шанс не зганьбитись

Євробачення – це щорічний пісенний конкурс, що проводиться з 1956 року між країнами-членами Європейської мовної спілки. Україна вперше стала учасником конкурсу у 2003 році і вже у 2004 здобула перемогу і право на проведення ювілейного 50-го Пісенного конкурсу Євробачення.

Здобути перемогу вдруге ми змогли аж через 12 років. Представниця від України – Джамала - посіла перше місце у конкурсі з піснею «1944», що проходив у Стокгольмі. Відтак, вже у наступному, 2017 році, ми повинні прийняти Євробачення в себе. І зробити це на найвищому рівні.

Втім, Міністр культури Євген Нищук зазначив, що країна не готова прийняти конкурс такого масштабу. Мовляв, необхідну для цього арену готовий побудувати Львів, однак потреба у концертних майданчиках є в усіх містах, які бажають стати господарями Євробачення.

Місто-господар конкурсу

Відразу ж після перемоги Джамали, влада декількох українських міст заявила про готовність прийняти Євробачення - 2017. Серед них були: Дніпро, Херсон, Одеса, Львів та Київ. Сама співачка та люди, наближенні до конкурсу, виділили для себе три останні міста. Втім, керівництво країни поки не поспішає визначати місце проведення фінальної частини конкурсу. «Публічний відбір має відбуватися між усіма містами-претендентами. Де саме відбудеться конкурс, варто вирішувати не на урядовому рівні. Самі міста повинні це визначити на основі того, яке з них запропонує кращі умови», - зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«З огляду на великий суспільний інтерес до міста проведення конкурсу... ми розуміємо, що не можна одноосібно визначити, де буде проводитися конкурс, і вирішили дати кожному місту шанс представити себе і провести конкурсний відбір», - розповів, у свою чергу, міністр культури Євген Нищук.

За його словами, результати конкурсного відбору серед міст на проведення пісенного конкурсу Євробачення 2017 року, який стартував 24 червня, будуть оголошені 1 серпня. Зараз і до 8 липня триває перший етап – міста-кандидати на проведення Євробачення повинні надіслати організаторам заявки про бажання приймати пісенний конкурс. Далі, з 8 до 15 липня, буде проведено аналіз цих заявок, а 18-22 липня вони будуть представлені на засіданні Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні Євробачення-2017. Після цього оргкомітет назве два міста, серед яких, з 22 липня по 1 серпня, відбудеться фінал - спеціальна інспекція за участі представників Європейської мовної спілки. Ця остання перевірка полягатиме в ознайомленні з інфраструктурою міст та особливостями реалізації заявок відповідно до критеріїв відбору.

Та в той час, коли посадовці не беруться говорити про перспективи кожного з міст-претендентів на проведення конкурсу, самі міста тільки подають заявки на участь у відборі для проведення пісенного конкурсу, а також запити на отримання специфікації та технічних вимог щодо проведення конкурсу, українці для себе все вирішили.

Зокрема, згідно з онлайн-опитуванням телеканалу 1+1, де глядачі могли проголосувати за ймовірне місце проведення Євробачення, лідером став Львів (за нього проголосували 37% респондентів), на другому місці – Дніпро (24%), третє місце – Одеса і четверту сходинку посів Київ. Схожі результати аналогічних опитувань і у різних соцмережах.

Втім, оцінити, чи готові ці міста до проведення такого масштабного конкурсу, наразі ніхто, на жаль, не брався.

Плюси і мінуси міст-кандидатів

Найбільш прості критерії відбору міста-господаря Євробачення – зручна інфраструктура, в тому числі, наявність аеропорту і достатня кількість місць для розміщення туристів, які відвідають Україну під час проведення пісенного конкурсу, а також культурна програма для них. «Торік Львів мав змогу прийняти 2 млн гостей і ці цифри мають тенденцію до зростання. Цього року на Різдво, протягом декількох тижнів, приїхало 300 тис туристів. «Євробачення», безумовно, передбачає більшу кількість людей, але загалом інфраструктура міста дозволяє його прийняти», - каже заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Не відстають від міста Лева Київ і Одеса. Згідно з даними місцевих управлінь статистики, тільки офіційно у 2015 році кожне з цих міст відвідали понад 1,5 млн туристів. Неврахованих гостей, зазвичай, значно більше. А ось Дніпро туристи майже не відвідують (за статистичними даними – менш ніж 50 тис осіб за минулий рік), хоча місто можна назвати космічною столицею України і центром промислового туризму. Не говорячи вже про те, що Дніпропетровщина – колиска петриківського розпису. Втім, вкрай погана поінформованість про цікавинки регіону, дворічна АТО у безпосередній близькості, а також гібридне протистояння на інформаційному полі битви з РФ, відлякують від Дніпра потенційних гостей не тільки з-за кордону, а й самих українців.

Далі, згідно вимог організаторів проведення Євробачення, господарям конкурсу важливо забезпечити комфортне перебування гостей у місті. Тут у потенційних кандидатів проблем не виникає: в містах достатньо готелів та хостелів різних цінових категорій. Їх кількість щороку збільшується, і, відповідно, збільшується кількість осіб, які можна розселити в місті.

Також однією з умов прийняття Євробачення є наявність транспортної інфраструктури, перш за все - сучасного міжнародного аеропорту, який поєднує місце проведення конкурсу з європейськими мегаполісами. Тут виграють Київ і Львів, адже обидва мають аеропорти та гарну транспортну розв’язку від мікрорайонів до центру міста. Разом з тим, істотними проблемами усіх міст-кандидатів в господарі Євробачення-2017 є фактична відсутність доріг. Особливо цим відзначається Одеська область, у деяких районах якої немає ні доріг, ні транспортної мережі.

Але найбільший мінус полягає в тому, що, мабуть, жодне українських міст не може похвалитися тим, що має відповідний концертний майданчик. Згідно з критеріями, це має бути крите приміщення, яке могло би вмістити не менше 7 тисяч глядачів (бажано - до 10 тисяч). Крім того, неподалік від нього або у приміщенні концертного майданчика має функціонувати міжнародний прес-центр із можливістю роботи там не менше, ніж 1,5 тисячі журналістів. Орієнтовна кількість учасників Євробачення-2017 становить від 38 до 43 делегацій…

Одеса і Дніпро, згідно цієї вимоги, можуть не потрапити до фіналу відбору. Але Київ і Львів – також під питанням. Звісно, місцева влада запевняє, що проблема з ареною для виступів учасників Євробачення-2017 буде вирішена. Так, мер Києва Віталій Кличко підкреслює, що з великою повагою ставиться до усіх міст, які зробили заявки на проведення конкурсу, але закликає «реально дивитися на речі». «Київ найбільш підготовлений і пристосований до проведення заходу такого рівня», - вважає він.

Мовляв, в столиці вже є місця для проведення конкурсу, а саме: Палац спорту, розрахований на 10 тисяч осіб, хоча він потребує реконструкції, а також НСК «Олімпійський», розрахований на 70 тисяч осіб.

Втім, останній – це не критий майданчик. І таким самим може похвалитися Львів, у якого також є стадіон «Арена Львів». Тобто, в Україні немає жодного повноцінного концертного майданчика, який би відповідав усім вимогам. Саме про це в нещодавньому інтерв’ю заявив міністр культури Євген Нищук. «Арени як такої у нас практично немає, за тими вимогами закритої арени на велику кількість людей», – сказав він.

При цьому міністр зазначив, що можливість побудови такої арени саме розглядає Львів.

Знайти місце

Дійсно, влада у місті Лева говорить про те, що до 2017 року можна забезпечити місто чудовим комфортним і сучасним майданчиком для Євробачення. «У нас вже давно розпочате будівництво одного [майданчика] до Євробаскету - 2015, він готовий на 20%. Його можна добудувати і ми отримаємо чудове місце проведення. Ми, так чи інакше, будемо його добудовувати, тому це не стане проблемою. Це великий об’єкт, який дає можливість не лише місту, а й країні проводити такого роду події і отримувати додаткові надходження», - каже Андрій Москаленко.

Втім, активісти мають дещо іншу думку щодо цього. «Щоб провести конкурс такого масштабу потрібен закритий комплекс. В нас його немає, а робити перекриття «Арени Львів» чи будувати щось нове ми просто не дамо, та й таких грошей місто не має», - заявляє координатор ГО «Економічний бойкотний рух» Олег Радик.

Крім того, громадськість вважає, що проведення Євробачення – 2017 лише дасть можливість підзаробити підприємцям і призведе до розкрадання коштів. «Знову «втече» декілька мільйонів, однак підприємці добре зароблять на цьому. Я вважаю, що поки не закінчиться розслідування щодо Євро-2012, Львів не має морального права приймати пісенний конкурс», - наголошує активіст.

І справді, знайти кошти на будівництво концертного майданчика чи перекриття футбольного стадіону буде досить складно. Лише за попередніми розрахунками вартість проведення Євробачення в Україні у 2017 році становить близько 15 мільйонів євро. Ці гроші повинні бути витраченні лише на підготовку та проведення конкурсу. А якщо врахувати, що потрібно збудувати ще й концертний комплекс, то це значно змінить суму.

Етичні переконання

Ще однією проблемою, яка може стати на заваді Львову (та й іншим українським містам) у проведенні Євробачення – нетолерантне ставлення місцевих мешканців до сексуальних меншин.

Зважаючи на те, що, зазвичай, на такі конкурси приїжджає багато представників ЛГБТ-спільноти, відразу після Євробачення Джамала закликала українців змінити своє ставлення до людей нетрадиційної орієнтації. «Дуже багато людей нетрадиційної орієнтації люблять цей конкурс. Ми намагатимемось бути максимально толерантні, і ми дійсно повинні трішечки змінити себе, подивитися на це з іншого боку», - закликала співачка.

Слід зазначити, що після цього у Києві майже без ексцесів відбувся Марш рівності «КиївПрайд-2016». Правда, під пильним наглядом величезної кількості правоохоронців. І за присутності керівника Національної поліції України Хатії Деканоїдзе. Той факт, що акція пройшла мирно, відзначили у Міжнародній правозахисній організації Amnesty International Ukraine: «Ми йшли до цього дня багато років і сьогодні ми бачимо реальний прогрес з прав людини. Ще багато потрібно зробити на шляху до суспільства без дискримінації, але сьогодні ми святкуємо наш перший крок».

Цей прогрес правозахисники записали в актив Національній поліції, КМДА і мерові Києва.

Що ж до Львова, то очільник міста Андрій Садовий намагається не вдаватися до обговорень цієї теми і лише зазначив, що зробить все для того, аби змінити ставлення суспільства до секс-меншин та уникнути провокацій під час Євробачення -2017.

Втім, вирішувати, чи зможе будь яке місто України, яке подасть відповідну заявку, таки стати господарем пісенного конкурсу, буде Європейська мовна спілка. Чи заплющить вона очі на невідповідність міст-претендентів усім критеріям? Після того, як 8 липня на відбір міста-господаря Євробачення-2017 буде отримано всі заявки, українцям залишиться тільки чекати вердикту.

Вікторія Доскіч, Тетяна Стежар