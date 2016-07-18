У Львівській області третю добу гасять пожежу на торфовищі
13:52, 18 липня 2016Суспільство
382 0
У Львівській області продовжується гасіння торфу, загоряння якого було зафіксовано 16 липня на площі 2,4 га поблизу села Біличі Старосамбірського району.
У Львівській області триває ліквідація пожежі на торфовищі / mns.gov.ua
Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
Як зазначається у повідомленні, протягом 16 липня була ліквідована пожежа на площі 1,5 га; протягом 17 липня - на площі 0,4 га.
Читайте такожВінниця другу добу оповита густим димом (фото)
Сьогодні, 18 липня, продовжують гасити торф на площі 0,5 га.
До гасіння торфовищ залучено 15 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter