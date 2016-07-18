У Львівській області третю добу гасять пожежу на торфовищі

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Як зазначається у повідомленні, протягом 16 липня була ліквідована пожежа на площі 1,5 га; протягом 17 липня - на площі 0,4 га.

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Сьогодні, 18 липня, продовжують гасити торф на площі 0,5 га.

До гасіння торфовищ залучено 15 рятувальників та 3 одиниці техніки.