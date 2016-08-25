Деканоїдзе вирішила розформувати відділення поліції у Кривому Озері та виїхала туди

"Зараз ми очікуємо результати службового розслідування. Мною прийнято рішення про розформування відділення поліції Кривого Озера. Покарати винних – загальна позиція Нацполіції, Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ України. Ніхто не буде покривати винних", - заявила Деканоїдзе, передає 112 Україна.

Деканоїдзе вирушила до Кривого Озера, вона візьме на особистий контроль хід службового розслідування щодо законності дій поліцейських.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували «заходи фізичного впливу та наручники».

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що затримані троє поліцейських, підозрюваних у побитті чоловіка.

За даними судмедекспертизи, у затриманого кілька разів вистрілили впритул з травматичного пістолета.