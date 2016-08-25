Житель Кривого Озера Цукерман помер від вогнепальних поранень, стріляли впритул - судмедекспертиза

Такий висновок судово-медичної експертизи, проведеної Миколаївським обласним бюро судово-медичних експертиз у середу, 24 серпня, передають Новини Миколаєва.

Як сказано в атке СМЕ, причиною смерті стала "гостра внутрішня кровотеча, травматичне ураження серця". В тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальні поранення, імовірно з травматичного пістолета так званим "патроном Флобера". На думку экспрета постріли були зроблені впритул. Дві кулі виявлені в серці, ще одна застрягла в легенях.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік.

Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники". У прес-службі прокуратури Миколаївської області повідомили, що 24 серпня в Кривому Озері майже 200 місцевих жителів пікетували прокуратуру та райвідділу поліції у зв'язку із загибеллю чоловіка, який помер під час затримання поліцейськими.

Тіло потерпілого для проведення судово-медичної експертизи було направлено до Миколаївського обласного бюро судово-медичних експертиз з метою встановлення реальної причини смерті.