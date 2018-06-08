Українські політики копають яму економіці

Напруга у вітчизняному фінансовому секторі останнім часом росла як на дріжджах. І в серпні, і, особливо, у вересні спостерігався катастрофічний за своїми темпами обвал на фондовому ринку України - власники акцій в паніці позбавлялися від них, практично не торгуючись. Але якщо котирування акцій тих або інших компаній для багатьох українців мало про що говорять, то, починаючи з минулого тижня, почалося різке і поки що безупинне падіння національної валюти - як на міжбанківському ринку, так і готівкової гривні. Це вже відчули на собі і бізнес, і населення.

Безготівкова гривня девальвувала до долара за дуже короткий термін приблизно на 10%. І у четвер, 25 вересня, торги по долару на міжбанкузавершилися котируваннями вже на рівні 5,0780/5,0850 грн., що набагато перевищує, до речі, верхню межу встановленого Нацбанком валютного коридору до кінця 2008 року (4,85 грн/долар, плюс-мінус 4%). А готівковий долар пропонувався вчора в обмінних пунктах комерційних банків вже по 5,15 гривні.

Природно, всього цього не могли не помічати зарубіжні економічні експерти, зокрема, рейтингові агентства. І їх реакція не забарилася: вчора міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз України в іноземній і національній валюті зі «стабільного» на «негативний».

Крім того, агентство знизило на «негативний» зі «стабільного» рейтинги дев`яти українських банків: Сведбанк, АКБ Форум, Прокредит банк, ВТБ Банк, Укрсиббанк, Укрсоцбанк, Правекс-банк, Ощадбанк і Укрексімбанк.

«Негативний прогноз вказує на стурбованість Fitch тим, що Україна стикається зі зростанням ризику валютної кризи, обумовленим збільшенням дефіциту рахунку поточних операцій і погіршенням перспектив у сфері фінансування, - пояснив директор аналітичної групи Fitch у суверенних рейтингах Ендрю Кохун. - Сильний приплив капіталу і зростання резервів у 2008 році, які спостерігаються і досі, свідчать про певну стійкість, проте Україна схильна до зростання ризиків при погіршенні фундаментальних показників». Потім Кохун розклав такий загрозливий прогноз щодо окремих чинників.

Звичайно, Україна схильна до значного впливу з боку цін на сировинні товари, особливо на природний газ і сталь. Але якщо імпортний газ подорожчає наступного разу для Києва тільки з січня 2009 року, то світові ціни і попит на чорні метали почали стрімко знижуватися ще з кінця липня цього року. А чорна металургія - це головна експортна галузь України, що забезпечує більше 40% валютної виручки від усього товарного експорту.

За прогнозами Fitch, на тлі збільшення дефіциту торгового балансу негативне сальдо рахунку поточних операцій України в 2008 році збільшиться до 7% ВВП, а в 2009 р. - до 8,5% ВВП (в порівнянні з 4,2% в 2007 році). Окрім погіршення кон`юнктури для українського експорту свою негативну роль тут зіграє скорочення доступності зовнішніх запозичень у зв`язку з тим, що продовжується і навіть набирає обертів останнім часом світова кредитна криза.

Зрозуміло, що ніхто в Україні не може нести відповідальність за погіршення фінансової погоди у зв`язку зі зниженням світових цін на сталь і глобальною кредитною кризою - ні Президент, ні уряд, ні Верховна Рада. Проте є ще одна дуже істотна причина погіршення рейтингу від агентства Fitch, яка є наслідком поведінки саме української політеліти.

«Політична волатильність» - от так химерно обізвали зарубіжні фінансові експерти нинішню політичну кризу в Україні. Втім, в агентстві «розшифрували» суть такого чудового терміну: розпад коаліції, що сформувала уряд, спричинив за собою четверту політичну кризу в Україні за чотири роки і залишив країну без надійного уряду, який був би здатний впоратися з ризиками, які накопичуються в економіці, - вважають в Fitch.

Можна було б посперечатися, скільки саме політичних криз було в країні за останні чотири роки - три, або чотири, або п`ять, або безперервна одна. Але це вже зараз питання другорядні. Важливіше інше - іноземці, за великим рахунком і на превеликий жаль, мають рацію в своїх оцінках теперішнього стану і перспектив української економіки.

Вітчизняний політикум своїми сьогоднішніми розбратами штовхає державу - ні мало, ні багато - в економічну прірву. Вже зараз, услід за доларом, який росте, пішли швидко вгору ціни на весь імпорт. Тепер можна навіть не сумніватися, що після двомісячної дефляційної перерви в країні знову відбудеться сплеск інфляції. До речі, Fitch прогнозує її розмір у 2008 році в 20%, а не в 15,9% - як обіцяв уряд.

Девальвація гривні ще сильніше піджене кризу на ринку нерухомості і, відповідно, в банківській системі. За рахунок зростання долара набагато дорожчими в гривневому еквіваленті стануть нафта, нафтопродукти і імпортний газ. Все це приведе в майбутньому до гальмування української економіки в цілому, причому, промисловість пішла в абсолютний мінус ще в серпні (ВВП «врятувався» за рахунок сільського господарства - через хороший урожай). А звістка про погіршення кредитного рейтингу України приведе до ще більшої вартості зовнішніх позик - адже це чіткий сигнал для іноземних інвесторів про ризик неповернення їх грошей.

Що, питається, у таких вкрай небезпечних умовах мала б робити українська влада? Відповідь очевидна: припинити політичне протистояння, заспокоїти народ і зайнятися вирішенням економічних проблем. Ну а якщо політичних компромісів досягти не вдасться, і в країні будуть оголошені чергові позачергові парламентські вибори, то це поза сумнівом стане потужним поштовхом до широкомасштабної економічної кризи. Чи виграє при такому сценарії хтось з вітчизняних політиків - ще невідомо, а ось те, що постраждає український народ - це вже точно.

Юрій Глухов