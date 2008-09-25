Прогноз рейтингу України впав зі «стабільного» до «негативного»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch змінило прогноз рейтингу України зі "стабільного" на "негативний", підтвердивши довгостроковий рейтинг на рівні "BB-", короткостроковий - на рівні "B", повідомляє Reuters.

Fitch також підтвердило межу рейтингу країни на рівні "BB-".

"Негативний прогноз відображає занепокоєння агентства ризиком валютної кризи, що зростає і випливає з дефіциту поточного рахунку, що розширяється, і фінансових перспектив, що погіршуються, - сказав директор суверенної групи агентства Ендрю КОЛХАУН. - Сильний приплив капіталу і приріст резервів у 2008 році, очевидно, створюють стійкість, але Україна стоїть перед ризиком погіршення фундаментальних показників, що зростає".