Бюджетний парадокс по-українськи: часом краще без бюджету взагалі, аніж з ним

Експерти парадоксально сходятьсяна тому, що економічна криза матиме для України швидше санаційний, аніж реанімаційний ефект. Так само це стосується і бюджету. Краще прожити січень-лютий 2009-го із тимчасовим кошторисом, аніж виконувати зразок фіскального популізму, поданий до Верховної Ради 15 вересня. З того часу трапилися події, що змінили макроекономічну і політичну конфігурацію до невпізнання.

За будь-яких обставин виглядає на те, що у 2009-й рік Україна увійде без бюджету. Це вперше з того часу, коли в інфляційні 90-ті бюджет міг ухвалюватися і в середині року. Кожна бюджетна система світу на такий форс-мажор має відповідний запобіжник. Не є винятком і Україна. Стаття 46 Бюджетного Кодексу «Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України» варта того, щоби її процитувати:

1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав чинності закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати витрати Державного бюджету України відповідно до цієї статті Кодексу з наступними обмеженнями:

1) витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на цілі, які визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період і одночасно передбачені у проекті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;

2) щомісячні видатки Державного бюджету України не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 (фінансування боргу – Авт.) та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу (фінансування за рахунок спеціального фонду бюджету – Авт.);

3) до прийняття закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється, крім випадків, пов`язаних з введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.

2. Не пізніше двох місяців з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України Міністр фінансів України інформує Верховну Раду України про взяті бюджетні зобов`язання та здійснені платежі згідно з частиною першою цієї статті, по яких бюджетні призначення у затвердженому Державному бюджеті України не передбачені.

3. До прийняття закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період запозичення можуть здійснюватися лише з метою погашення основної суми державного боргу.

4. До прийняття закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період податки, збори (обов`язкові платежі) та інші надходження справляються відповідно до закону про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та інших нормативно-правових актів.

Статтею 79 Бюджетного Кодексу визначено аналогічний алгоритм для місцевих бюджетів на випадок їх неприйняття увизначений законом термін – щомісячні видатки лімітовані 1 річних витрат попереднього року і накладено табу на капітальні видатки. Спробуємо розібратися, до яких наслідків призведе застосування цієї статті і як це позначиться на сімейному кошторисові тих українців, які є бюджетозалежними – передусім працівників бюджетної сфери (включно із військовослужбовцями) і пенсіонерів.

Передусім, заробітня плата і соціальні видатки. Бюджетом 2008 року (державний плюс місцеві) заплановано витратити на зарплату бюджетникам (включно з нарахуваннями на фонд заробітньої плати) близько 100 млрд гривень. Отже, фонд зарплати плюс податки на ФОП на січень має становити не більше 8,3 мільярдів гривень. Враховуючи, що у серпні (останні на часі офіційні дані) аналогічний показник становив 7,1 мільярди, видається на те, що зойків біля банкоматів та під час розписування у зарплатній відмості у міністерствах, школах, лікарнях і військових частинах у січні бути не повинно, оскільки січнева зарплата якщо і не виросте у порівнянні з грудневою, однак і не буде меншою. Не виросте через дві причини. По-перше, розмір фонду оплати праці обмежено отими 1 видатків 2008 року; по-друге, мінімальна зарплата залишиться на рівні грудня 2008 року, а саме - 605 гривень. Проект бюджету-2009 у варіанті від 15.09.2008 передбачав, що мінімальна заробітна плата буде становити 630 гривень в бюджетній сфері, а в економіці вона має відповідати рівню прожиткового мінімуму для працездатних осіб (723 грн).

Пенсії. Пенсійний Фонд в Україні прив`язаний до держбюджету міцною пуповиною трансфертів, обірвати яку рівнозначно невиплаті пенсій і поверненню в пенсійні борги 90-х. Цьогоріч бюджет витратить на підтримку пенсійних і інших соціальних програм до 70 мільярдів гривень (прямі транферти Пенсійному Фонду + субсидії населенню на оплату комунальних послуг + допомога сім»ям з дітьми і т.д). Послуговуючись логікою статті 46 Бюджетного Кодексу, підтримка соціальних програм у січні 2009 року не може перевищити 5,8 млрд гривень – це приблизно рівень соціальних трансфертів із бюджетів усіх рівень зразка серпня 2008 року (без тих видатків, які фінансують пенсійний і решта соціальних фондів за власний рахунок). Отже, як і бюджетники, пенсіонери можуть у кращому разі розраховувати на грудневий рівень забезпечення, однак не більше. Втім, є загроза виборів, які відбудуться якщо не 7, то 14 чи 21 грудня. Якщо під вибори буде підв`язано значні додаткові виплати (які Кабмін може ухвалити своєю Постановою, посилаючись на неможливість запровадити зміни до бюджету), то листопадово-груднева видаткова лихоманка не просто вимиє всі залишки на казначейському рахунку, але й ускладнить фінансування у січні-лютому.

Стосовно капітальних видатків, то заборона їх проведення насторожить хіба що функціонерів УЄФА, адже взимку фінансування об`єктів ЄВРО-2012 не відбуватиметься. Потрясінням для бюджету таке обмеження навряд чи буде, оскільки і без нього «капіталка» у першому кварталі року майже не фінансується – узгоджуються кошториси, запускаються тендери і т.д.

Проект бюджету-2009, поданий до Ради 15 вересня, можна здавати в архів. Падіння в металургії та суміжних галузях, неминуче скорочення доходів від митниці внаслідок заборони авансових платежів за імпорт, скорочення промислового виробництва, а невдовзі - реальних доходів населення зроблять поганим тоном заяви про 100 мільярдів додаткових доходів наступного року. На тлі 319-ї Постанови НБУ обіцянки дешевих іпотечних кредитів бюджетникам, золотого дощу у вигляді гарантованих державою позик шахтам, аграрному сектору і кому там ще - свідчитимуть про безвідповідальність політиків, котрі їх продовжуватимуть виголошувати. Приватизації наступного року не буде – це вже точно. То чим фінансуватимемо дефіцит бюджету за умови дорожнечі зовнішніх ресурсів?

Тож краще без бюджету взагалі, аніж з таким, який пропонувався. Викликає занепокоєння, що бюджет фінансуватиметься у «ручному» режимі. Однак на той час вже може бути не до зловживань - на казначейських рахунках може лишитися сума, якої заледве вистачатиме на зарплати і соціалку. Доторгуємося до того, що не буде чим решти давати.

Ігор Шпак