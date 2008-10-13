За два тижні українці забрали з банків більше 6 мільярдів

Національний банк України з 13 жовтня заборонив дострокове розірвання договорів за вкладами банківських депозитів.

Як повідомив УНІАН перший заступник голови правління НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ, це передбачено постановою правління Нацбанку (№319 від 11 жовтня ц.р.).

«Треба підкреслити, що постанова обмежує дострокове зняття депозитів, як для юридичних, так і для фізичних осіб. Якщо термін депозиту закінчився, то тоді немає питань», - сказав А.ШАПОВАЛОВ. - Паніку, практично на 90%, створює тільки психологічний чинник. Аби заспокоїти людей і щоб банки нормально працювали, було прийняте таке рішення».

За його словами, відтік депозитів з 1 жовтня 2008 року (до ухвалення постанови) з банківської системи склав 6,2 млрд. грн. або 2,7% від суми термінових банківських внесків.

Документом НБУ також запровадив п`ятипроцентну маржу між курсом купівлі-продажу валюти на наявному ринку.

Постановою № 319 також передбачено, що з 13 жовтня 2008 року банки зобов`язані обмежити здійснення активних операцій в обсягах, досягнутих кожним з них на цю дату.

При цьому сказав А.ШАПОВАЛОВ, для набуття чинності постанови, її реєстрація в Мінюсті не потрібна, і постанова набуває чинності з сьогоднішнього числа.