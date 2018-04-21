Кримчанин Коваленко просить Президента розібратися з Апеляційним судом

Громадянин Сергій КОВАЛЕНКО вважає незаконним рішення Апеляційного суду Криму про скасування виплати йому компанією Volvo 53 млн. доларів як компенсацію шкоди, завданої в результаті автомобільної аварії.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

За словами С.КОВАЛЕНКА, 28 серпня 2006 року Апеляційний суд АРК своїм рішенням повністю скасував прийняте 23 лютого нинішнього року Залізничним судом м. Сімферополя рішення про стягнення з компанії Volvo Car Corporation та її київської дочірньої компанії «Вікінг Моторз» на користь С.КОВАЛЕНКА компенсації за спричинену шкоду. С.КОВАЛЕНКО звернув увагу, що рішення було прийняте «дуже швидко, протягом години». При цьому, заявляє він, Апеляційний суд повністю проігнорував усі факти, доведені раніше в суді, а також висновки експертиз, які були призначені і проведені державними експертними установами України в рамках розгляду справи.

«Таке враження, що взяли рекламний ролик Volvo і просто переписали його в рішення суду», – сказав потерпілий. За словами С.КОВАЛЕНКА, «ми маємо справу з ігноруванням усього того, що зроблене впродовж 6 років судової тяжби», «є думка однієї сторони, котра була просто вписана в рішення суду».

С.КОВАЛЕНКО акцентував увагу журналістів на тому, що напередодні засідання Апеляційного суду відбулася зміна юридичної компанії, котра відстоює інтереси «Вольво». За його словами, до цього інтереси Volvo в суді представляли найвідоміші міжнародні адвокатські компанії, зокрема, Baker&McKenzie і SALANS. При цьому вони «протягом майже 6 років судової тяжби в Залізничному суді Сімферополя нічого не змогли протиставити аргументам позивача і висновкам десятка експертиз і програли суд», нагадав він.

«І ось, - каже С.КОВАЛЕНКО, - раптом з`являється невелика, маловідома фірма - «Кримська юридична компанія», подає апеляцію, і за одну годину вирішує результат справи». На думку С.КОВАЛЕНКА, ключ до розгадки криється в тому, «хто є власником цієї компанії». Він обнародував копію документа, виданого його адвокатам, про те, що засновниками компанії є Роман ТЮТЮННИК, Вікторія МИРИМСЬКА та Олександр БРЕДУЧЕВ. «Зверніть увагу, - зазначив С.КОВАЛЕНКО, - на по батькові першого засновника – Роман Михайлович. А головою Апеляційного суду є Михайло ТЮТЮННИК, тобто батько ТЮТЮННИКА-молодшого».

«Іншими словами, син подає апеляцію, батько її розглядає», - сказав він. «Чи можна сподіватися на об`єктивність такого суду?», - поставив запитання С.КОВАЛЕНКО.

Враховуючи фактичну відсутність аргументації у вирішенні Апеляційного суду, а також факт наявності родинних зв`язків між засновниками юридичної компанії, що представляє «Вольво» в суді, і головою суду, С.КОВАЛЕНКО висловив сумніви в законності та обгрунтованості рішення суду.

У зв`язку з цим він звернувся через Представника Президента в Криму Геннадія МОСКАЛЯ до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням дати розпорядження Генеральній прокуратурі вивчити обставини винесення постанови Апеляційним судом АРК і дати їй правову оцінку. С.КОВАЛЕНКО заявив, що подасть касаційну скаргу до Верховного Суду України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому цього року громадянин України С.КОВАЛЕНКО виграв суд першої інстанції проти компанії Volvo та української компанії “Вікінг Моторз”. Суд виніс ухвалу про компенсацію на його користь на суму 44 млн. доларів, пізніше її було збільшено до 53 млн. доларів. Тим самим Залізничний районний суд м. Сімферополя частково задовольнив його позов до цих компаній про відшкодування моральної і матеріальної шкоди після аварії на автомобілі марки Volvo, внаслідок якої він став інвалідом.

Аварія сталася в червні 1998 року на автомобілі "Volvo С70 Coupe". Ця марка, обладнана системою подушок безпеки, широко рекламувалася як один з найбезпечніших автомобілів останніх років. Проте під час аварії жодна з подушок безпеки не спрацювала. У грудні 2000 року він подав позов до Залізничного райсуду м. Сімферополя, в якому визначив суму завданої йому матеріальної та моральної шкоди у 70 млн. дол. Матеріальна шкода - втрата автомобіля, здоров`я та бізнесу – була оцінена ним у 20 млн. доларів, моральна - втрата сім`ї і набута в 34 роки інвалідність ІІ групи – у 50 млн. доларів.

Фото 1998-го і 2004 року.