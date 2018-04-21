”Енергетичні” візити: яким буде результат?

“Створення газо-транспортного консорціуму може затримати на певний час підвищення ціни російського газу, але в достроковій перспективі Газпром захоче і піднімати ціну, і контролювати енергетичні потоки до Європи”.

“Енергетичні візити” цього тижня слідували один за одним. Віктор Янукович у Польщі чи не головним “месиджем” зробив тему завершення будівництва нафтопроводу Одеса – Броди. Потім - переговори Юрія Бойка в Москві. А під час візиту Президента до Азербайджану слова “нафта та газ” вживалися найчастіше. Чи будуть плідними "енергетичні" зусилля українського керівництва? Про це УНІАН запитав експертів.

Іван Полтавець, провідний економіст бюро економічних та соціальних технологій:

Через рік закінчується український контракт на реверсне використання “ТНК – ВР” нашого нафтопроводу. І за підсумками можна сказати, що цей досвід не був надто успішний. Бо за два роки було прокачано близько 9 мільйонів тонн нафти, у той час як існували домовленості на прокачування 9 мільйонів тонн нафти щорічно. Як показав час – не має достатнього обсягу нафти, щоби заповнювати трубопровід у реверсному режимі і при цьому не знижувати обсяги перекачування іншими гілками вітчизняної нафтотранспортної системи. Тому існували всі підстави, щоб зробити з цього нафтопроводу, те, що планувалося зробити “в оригіналі” й використовувати його у прямому режимі. На користь добудови нафтопроводу свідчить й те, що ціна нафти піднялася. І якщо раніше прораховували чи буде проект рентабельний чи ні, то тепер обговорюється вже інше: де знайти достатні обсяги нафти та споживачів. Проведена достатньо серйозна робота і зараз вже потрібно довести цю роботу до підписання конкретних угод. І добре, що уряд активізувався у цьому напрямку.

Аналізуючи візит Бойка, можна сказати, що, очевидно, питання ціни на газ не вирішене. Важко сказати, на які поступки піде Україна в темі газотранспортного консорціуму. Але слід розуміти, що у довгостроковій перспективі Україні не варто розраховувати на збереження дешевого газу. Створення газотранспортного консорцыуму може затримати на певний час підвищення ціни російського газу, але в достроковій перспективі Газпром захоче і ціну на газ піднімати, і контролювати енергетичні потоки до Європи.

Володимир Головко, керівник Центру політичного аналізу:

Найгарячыша тема останнього тижня – це візит Бойка до Москви. У заяві Газпрому звучала цікава фраза, що питання про ціну газу буде визначатися з урахуванням “політичних перспектив співробітництва”. Така цитата залишає великий простір для фантазії. Про що мова? Про розмороження переговорів щодо газотранспортного консорціуму? Чи про зміну статусу газових сховищ? Чи про щось третє? На жаль, це не конкретизовано ані тою, ані іншою стороною. Враховуючи, що Газпром законтрактував туркменський газ на три роки вперед, то досить високою залишається ймовірність подорожчання газу вже з 1 січня 2007 року. Але тут ще багато що залежатиме від переговорів, які проведе Бойко в Казахстані найближчим часом. Якщо згадувати план уряду, то там була позиція про те, що необхідно провести переговори із Туркменістаном на поставку енергоресурсів. І Бойко обіцяв туди поїхати, але після переговорів Газпрому та Туркменістану необхідність цього візиту практично відпала. Тому про успішність-неуспішність вирішення цінового питання можна буде говорити тільки після візиту Бойка в Казахстан.

Візит Януковича до Польщі - це не питання сьогоднішнього дня. Але звертає на себе увагу чіткість та амбіційність у виступах прем’єра щодо нафтопроводу Одеса-Броди. Частково продовження цієї теми прозвучало і під час візиту Ющенка до Азербайджану, де він обговорив тему згаданого нафтопроводу та забезпечення нафтопереробної промисловості України у найближчий час нафтою.

Ганна Чухай, експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій:

На початку своєї роботи нові урядовці зробили декілька заяв, які стосувалися аверсного використання нафтопроводу "Одеса-Броди" та добудови його до Плоцька. Перш за все, мається на увазі заява міністра ПЕК Бойка про те, що ресурсів для цього нафтопроводу слід чекати не раніше, ніж через 2-3 роки. Це викликало побоювання і сіяло сумніви щодо щирої зацікавленості нового уряду у реалізації цього проекту.

Однак, інші керівники країни саме останніми своїми візитами побоювання розвіяли на офіційному рівні. Результати візитів Президента до Азербайджану і прем’єр-міністра до Польщі показали, що Україна не відступається від своїх зобов’язань щодо "Одеса-Броди" (маються на увазі підписання Україною, Польщею та Євросоюзом меморандуму про підтримку цього проекту та інші міжнародні домовленості). Таким чином, ймовірність того, що проект аверсного використання "Одеса-Броди" буде реалізовано згідно міжнародних домовленостей, є високою. Принципова згода Азербайджану та Польщі брати у нього участь підсилює цю ймовірність.

Результатом візитів прем’єра та Президента є за великим рахунком підписання двосторонньої угоди з постачальником нафти і з споживачами, що є необхідною умовою успіху транзитного проекту. Фактично це потрібно було б зробити ще до будівництва труби. Але залишається питання сумлінного дотримання домовленостей (ну це як завжди). Щодо візиту Бойка. Складно оцінити, наскільки вирішено питання. Передумови для підвищення ціни на газ для України є: Росія закуповує туркменський газ по 100 доларів вже з жовтня. Очевидно, що йде торг. Думаю, що торгуються в тому числі за газотранспортний консорціум. Як буде вирішуватись питання, залежить від принципової позиції влади (уряду та президента) щодо того віддавати чи ні ГТС в управління. До сих пір позиція влади була - не віддавати наявну систему. Як зараз - оцінити складно

Володимир Саприкін, директор енергетичних програм центру Разумкова:

Перед завершенням будівництва нафтопроводу Одеса-Броди-Плоцьк Янукович та Ющенко підняли тему у різних напрямках і в різних країнах. Вони в унісон підтримують цей проект і це корисно. Але досі не підписано жодного документу на поставку нафти Адже настав час збирати кампанії, створювати консорціум, підписувати контракти. Реальні кроки поки що відсутні.

Бойко домовився про поповнення дефіциту газу . Питання ціни залишилося відкритим і, швидше за все, Бойко не вирішить питання дешевого газу і вже цього року потрібно чекати збільшення ціни на газ.

Записала Маша Міщенко