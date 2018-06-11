Чим спричинене прискорення інфляції?

Після двох дефляційних місяців (липня і серпня) вже другий місяць поспіль в Україні спостерігається зростання споживчих цін. До того ж, якщо у вересні інфляція становила лише 1,1%, то в жовтні – вже 1,7%.

З початку року інфляція досягла 18,0%, а в жовтні до жовтня 2007 року – 23,2%. У наявності прискорення інфляції, значною мірою спричинене істотною девальвацією гривні до долара минулого місяця. Ну і зрозуміло, що недавні прогнози уряду про річну інфляцію в 15,9% аж ніяк не справдяться. Тепер уже очевидно, що інфляція цього року перевищить 20%, а не виключено, що і 25%.

Попри таку високу інфляцію в жовтні, ряд як продовольчих, так і непродовольчих товарів все ж таки подешевшали. Зокрема, знизилися минулого місяця ціни на такі продукти харчування:

м`ясо і м`ясопродукти - на 0,6% (подешевшали цього року вперше);

соняшникова олія - на 5,5%;

картопля - на 1,4%.

З непродовольчих товарів подешевшали в жовтні:

транспортні засоби - на 0,1%;

автомобільне паливо і мастила - на 4,0%.

Зниження цін по двох останніх позиціях викликає певні питання. Дещо дивним, зокрема, видається - в умовах різкої девальвації гривні до долара минулого місяця - хай і невелике, але зниження цін на автомобілі. Адже більшість автомобілів, що їх купують українці, є імпортними, і вони мали б подорожчати, якщо падає вітчизняна валюта.

Але цій незрозумілій, на перший погляд, обставині є два пояснення. По-перше, у всьому світі в жовтні різко знизився автопродаж, що стимулювало як виробників, так і реалізаторів автомобілів до зниження цін на них. А по-друге, в жовтні відбулася сильна девальвація гривні до долара США, але водночас долар зріс і до євро, що не викликало значного зростання цін на автомобілі, які виробляються в країнах єврозони. Автомобілі ж з європейських країн доволі популярні в Україні.

З відносно невеликим – всього на 4,0% - здешевленням бензинів теж не все просто. Зокрема, якщо врахувати, що світові ціни на нафту знизилися з липня більш ніж у 2 рази, то скорочення цін на бензини і мастила на 4,0% в жовтні, на 6,0% у вересні і на 0,6% в серпні – видається недостатнім (до того ціни щомісяця тільки підвищувалися). Проте не можна не враховувати, знову таки, що гривня порівняно з літніми курсовими значеннями девальвувала до долара в жовтні більш ніж на 20%. А нафта і нафтопродукти Україною купуються, переважно, в Росії - а отже, за долари. Крім того, і на цьому аспекті наполягають нафтотрейдери, на АЗС реалізується той бензин, який був куплений оптом раніший, – коли ціна його була вищою.

Найсильніше подорожчали в жовтні щодо вересня такі продукти харчування:

кондитерські вироби з борошна - на 2,2%;

риба і рибопродукти - на 1,3%;

молоко - на 4,7%;

тверді і м`які сири - на 2,3%;

яйця - на 15,0%;

масло - на 1,8%;

харчові жири - на 6,0%;

фрукти - на 3,5%;

овочі - на 1,5%;

кондитерські вироби з цукру- на 1,7%.

Слід зазначити, що відносно невисоке зростання цін у жовтні на хліб і хлібопродукти (на 0,1%), а також зниження цін на м`ясо пояснюється падінням цін на зернові – як у світі, так і в Україні (у зв`язку з високим урожаєм в 2008 році). Що дозволить і в наступні місяці чекати не дуже великого дорожчання продуктів харчування. З іншого боку, минулого місяця почали підвищуватися ціни на фрукти і овочі, і цей процес в листопаді, а також в зимові і весняні місяці, повинен, звісно, продовжитися.

З непродовольчих товарів і послуг подорожчали в жовтні найзначніше:

квартплата - на 10,2%;

водопостачання - на 2,1%;

каналізація - на 2,7%;

гаряча вода і опалення - на 13,6%;

охорона здоров`я - на 1,5%;

залізничний транспорт - на 3,7%;

автотранспорт - на 3,3%;

зв`язок- на 4,6%.

Звертає на себе увагу той факт, що в жовтні відбулося найбільше цього року місячне подорожчання ряду непродовольчих товарів. Зокрема, одяг і взуття подорожчали на 0,7% (максимальне подорожчання перед тим було в квітні – 0,4%); побутова техніка – на 1,9% (попередній максимум в лютому – 0,4%); аудіотехніка, фотоаппаратура і устаткування для обробки інформації – на 1,5% (попередній максимум в січні – 0,1%). Це пояснюється підвищенням цін на імпортні товари у зв`язку з істотною девальвацією гривні до долара минулого місяця.

Також на зростанні інфляції в жовтні позначилося недавнє підвищення акцизів, через яке ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби зросли за місяць на 4,5%.

Дещо засмучує ще й те, що вперше за 5 останніх місяців величина інфляції в Україні виявилася вищою, ніж в сусідній Росії. За повідомленням Росстату, у жовтні індекс споживчих цін у РФ становив 100,9%, за період з початку року - 111,6% (у жовтні 2007 р. - 101,6%, за період з початку року - 109,3%). Причиною зміни тенденції напевно є саме різка девальвація гривні до долара минулого місяця (російський рубль також слабшав до долара в жовтні, але дещо менше). Адже якби не було такого істотного падіння гривні, то не відбулося б відповідного зростання імпортних товарів – як непродовольчих, так і продовольчих. І бензин подешевшав би більше, ніж на 4,0%.

Проте є в інфляційних процесах минулого місяця і позитивні моменти. Скажімо, в жовтні вже другий місяць поспіль спостерігається зниження цін виробників – на 1,4% (у вересні – на 1,8%). А це оптимістичний сигнал для роздрібних цін на майбутнє. Також продовжилося зменшення інфляції в річному обчисленні: якщо у вересні цей показник складав 24,6%, то в жовтні – 23,2%.

Якщо ж говорити про вплив девальваційних процесів в Україні на інфляцію надалі, то поки що намітилася сприятлива тенденція – адже гривня протягом листопада зміцнюється до американського долара. Ну а якщо потім вітчизняна валюта знову почне падати до долара і євро, то це викличе і зростання інфляції – за рахунок дорожчання імпортних товарів.

Юрій Глухов