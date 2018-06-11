Куди поділися долари зі столичних обмінників?

Учора на одному з центральних телеканалів пройшла інформація, що обмінники в Сімферополі пишуть один курс валют, а реально продають за іншим, вищим курсом. УНІАН вирішив з’ясувати ситуацію з обмінниками в столиці.

Згідно з розробленим планом, я потребувала 1 тисячі доларів. Традиційно виходжу вранці на площі Льва Толстого і направляюсь до офісу УНІАН, по дорозі намагаюся обійти всі обмінники.

Перший - одразу в переході на площі Льва Толстого. Поряд з обмінником - жодної душі.

- Можна придбати тисячу доларів? – питаю у жіночки за віконцем.

- Є тільки $800.

- А за яким курсом?

- Дівчино, ну ви що не бачите? Тут же все написано: 5,868, - трохи починає нервувати продавець валюти.

Дякую і залишаю приміщення. Як з’ясувалося пізніше, цей обмінник, який працює за агентською угодою з Промислово-фінансовим банком, виявися найбагатшим на “зелені” цього ранку.

Іду вздовж Червоноармійської. Біля будинку №20 стоїть традиційний жовтий щит з курсом валют і намальованою стрілочкою в бік підвалу приміщення. Переді мною до підвалу спускається жінка. Зупиняється саме перед обмінником і починає відмикати залізні двері.

- Можна придбати долари?

- Зачинено, - різко відрізає вона.

- А взагалі можна купити пізніше, коли ви відкриєтеся?

- У мене нема поки ніяких доларів, - закінчує розмову продавець і грюкає дверима.

Поряд на Червоноармійській, 16 у приміщенні театральних кас продавець валюти запевняє, що доларів немає. Курс той самий - 5,868.

Маршрутом від площі Льва Толстого до Європейської ходжу щодня. Тому вже знаю, де повинен стояти черговий жовтенький щит. Отже наступний пункт – книгарня “Сяйво”. Виявляється, обмінник в книгарні теж зачинений і чи буде сьогодні працювати – невідомо.

Далі спускаюся в Метроград. На виході з переходу біля Бессарабського ринку теж обмінник.

- У мене немає доларів, - повідомляє жінка, перервавши свій сніданок.

- Взагалі немає?

- А хіба Вас влаштує 5 доларів?

Виходжу з переходу і одразу бачу біля однієї будівлі на Хрещатику, 29 аж два обмінники.

У першому так само констатують відсутність доларів, а вже в другому цікавляться, скільки ж мені потрібно. Почувши відповідь, як виявилося, дуже неочікувану, касир емоційно повідомляє.

- Ой, дівчино, нам навіть ще і $100 не здали.

Нарешті на Хрещатику, 27 чоловік у віконці впевненим голосом заявляє:

- Можна, - і приспустивши окуляри, посміхаючись, додає. – Уже 2 долари залишилось.

У решті обмінників на центральній вулиці столиці ситуація з доларом була так сама – продавці констатували його відсутність і, відповівши, продовжували займатися своїми справами: читати, їсти чи розмовляти по телефону. Черг біля обмінників нема. Українці не поспішають міняти гроші, все ще побоюючись нестабільності курсу і можливості втратити на останніх заощадженнях.

У переході на Майдані Незалежності два обмінники зачинені. В одному долар продають так само по 5,868.

- Є долари, але погані, - одразу попереджує дівчина у віконці і показує мені дві надірвані банкноти з затертим Франкліном.

- Ми не можемо купити долар на міжбанку. У нас немає виходу на нього. Скільки нам здали, стільки ми і продали. Ми - агенти, - коментують ситуацію з відсутністю доларів у банку Контракт, який працює з обмінниками за агентськими договорами, і займає 40% цього “ринку обмінок” в столиці. – Зараз ніхто масово не іде міняти долари. Народ - в шоці. Він в очікуванні.

Щоб з’ясувати ситуацію з валютою, УНІАН звернувся до економіста Бориса Кушнірука.

- НБУ задовольняє попит банків у валюті на міжбанківському ринку. Банки можуть купити валюту і підкріпити свої обмінники готівкою. Те, що вони цього не роблять, – це питання треба розбирати з кожним окремим банком. Раніше був певний обсяг продажу іноземної валюти і вони більшу частину цього попиту на валюту довіряли саме законам цього продажу. Зараз суттєво впав продаж, люди обмінюють долари на гривні в крайньому випадку, коли вже точно потрібна тільки готівка. Долари тримають до останнього. Тому і є проблема з підкріпленням готівкою обмінних пунктів. Доларів не так багато, щоби закрити весь готівковий обіг. Якщо вся гривнева готівка ринеться в долар - жодних резервів нам не вистачить.

Отже доларів в обмінниках нема, а сплачувати валютні кредити потрібно. Що ж в такому разі робити позичальникам?

Банки зацікавлені в тому, щоб люди гасили кредити. Вони надають послугу обміну, хоча фізично цієї готівки людина не отримує, - розповідає Кушнірук. - У тому ж відділені банку, в якому мають гасити кредит, люди здають гривню, їм начебто продають долари і вони тут же, не тримаючи цих доларів в руках, віддають їх на погашення кредитів. Банкам вигідно, вони виграють вдвічі: заробляють і на продажу валюти, на цій маржі, і плюс гасяться кредити.

Деякі фахівці кажуть, що дефіцит долара пов‘язаний з останньою постановою Нацбанку, який заборонив комерційним банкам продавати валюту дорожче, ніж на півтора відсотка від офіційного курсу. А це невигідно самим фінансовим установам, бо один відсоток з валютних операцій вони віддають у Пенсійний фонд. А працювати без прибутку і тим більше собі у збиток ніхто не буде. Саме тому готівкові долар і євро притримують.

Тим часом біля обмінників знову з‘явилися чорні міняйли, у них валюта є завжди, але за іншим курсом. З нового ж року НБУ планує закрити всі обмінні пункти, тож придбати будь-яку іноземну валюту можна буде лише у банку.

Анна Ященко