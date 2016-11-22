"Школяр-вершник": п’ятикласник з Рівненщини щодня їздить до школи на коні (відео)

Про це йдеться в сюжеті передачі «Спецкор» на телеканалі 2+2.

Сім’я хлопчика живе в Рівненській області на віддаленому хуторі, куди не ходять автобуси. Тож три кілометри до найближчої школи він долає верхи.

Місцеві жартома називають Сашка принцом на білому коні.

«Він мій друг, я навчився їздити на коні ще з шести років. До школи десь вже три роки їзджу», – каже Сашко.

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«Перші рази – то було трохи страшно, бо кінь є кінь і дорога є дорога. Всяке може бути – може й впасти», – розповідає батько школяра-вершника.

Сашко дістається до школи десь хвилин за сорок. В селі, де розташована школа, живе його бабуся, у неї хлопець коня й «паркує».

Вчителі Сашка хвалять його за старання і кажуть, що він уроків не пропускає.