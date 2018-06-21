Як Стельмаха затиснули між молотом і ковадлом

На початку тижня Президент України Віктор Ющенко зустрівся з міністром фінансів та Головою Національного банку України. Темою бесіди стало обговорення ситуації з наповненням державного бюджету, і головне – ситуація з пенсійними виплатами населенню. Як стало відомо за підсумками зустрічі, для забезпечення пенсійних виплат у січні Пенсійному фонду з держбюджету необхідно буде надати 5,5 млрд. грн. позики. Про це, зокрема, повідомив на зустрічі міністр фінансів Віктор Пинзеник.

Отже, те, що прогнозувалось, сталось.

"Где деньги, Зин?..."

Вже відразу після затвердження Державного бюджету на 2009 рік більшістю експертів відзначалось, що він не просто нереалістичний, а вкрай небезпечний для країни. Побудований на заздалегідь недостовірних макроекономічних показниках, на думку експертів, цей бюджет буде не інструментом виходу з економічної кризи, а джерелом подальшої дестабілізацій економіки України. Завищені макропоказники не дозволять сформувати реалістичну модель поведінки щодо сум та джерел надходжень коштів в бюджет і напрямків їх використання.

Тепер ми бачимо, що, за даними Казначейства, станом 11 січня 2009 року вихідний залишок коштів уряду на рахунку в НБУ становить 7 161 млн. грн. Але слід розуміти, що це не усі кошти, якими може розпоряджатись уряд, бо вже відкрито асигнуваннязагального фонду державного бюджету у січні 2009 року. Тобто, частина коштів, що знаходиться на єдиному казначейському рахунку уряду в НБУ, вже розподілена між відповідними одержувачами бюджетних коштів, і ще просто не використана. Іншими словами, скільки насправді вільних коштів є в уряду, достеменно невідомо.

Тим часом, на вже згадуваній зустрічі Віктор Пинзеник повідомив, що надходження до загального фонду Державного бюджету України за першу декаду січня становили 1 млрд. грн., або 10% від планового показника на січень. Так, за даними Казначейства, Державною податковою адміністрацією України, при встановленому плані на січень у сумі 6 397,7 млн.грн. (без урахування відшкодування ПДВ), мобілізовано до загального фонду 613,3 млн.грн. (без урахування відшкодування ПДВ), що становить 9,6 відсотка планових показників. Державною митною службою України, при плані 4 563,7 млн.грн., забезпечено надходження в сумі 398,0 млн.грн. або 8,7 відсотка.

Тож, враховуючи обмеженість коштів на казначейському рахунку уряду, ситуація з фінансування навіть найважливіших «захищених» статей бюджету під великим питанням.

І цьому є свої пояснення. За інформацією міністра фінансів, за першу декаду січня імпорт зменшився на 62%. Водночас, як ми пам’ятаємо, економічна політика уряду досі будувалась таким чином, що 60% доходів державного бюджету у 2008 році формувались за рахунок надходжень з Держмитниці, тобто доходів від імпорту. Відтак, різке падіння обсягів імпорту у четвертому кварталі минулого року стало причиною повного провалу бюджету у 2008 році. І хоча формально бюджетні показники надходжень до загального фонду Державного бюджету в 2008 році були виконані, але фактично відбулось це лише за рахунок новорічного подарунку Національного банку, який додатково у вигляді перевищень доходів над видатками перерахував уряду 3,5 млрд. грн. Крім того, варто згадати, що держбюджет на 2008 рік планувався, виходячи з інфляції на рівні 9,5% річних, а фактично вона становила десь 23,5-24%. Тобто, взагалі уряд мав додатково отримати ще принаймні 10 відсотків надходжень до бюджету.

Чи включить Стельмах друкарський станок?

Виходячи з всього сказаного, очевидно, що головною метою зустрічі у Президента України за участю Голови Національного банку було вибивання коштів з центрального банку на виплату пенсій. Якщо ж називати речі своїми іменами, йшлося про проведення нічим незабезпеченої емісії національної валюти. Оскільки пряме фінансування бюджету заборонено законодавством, Юлія Тимошенко розуміючи, що державний бюджет на 2009 рік відверто нереалістичний, заклала в законі про його затвердження норму, згідно з якою Національний банк зобов’язаний протягом трьох днів за першою вимогою комерційних банків викупати у них державні облігації.

Що це означає?

За інформацією того ж таки Казначейства, тимчасовим розписом фінансування на січень 2009 року державні запозичення передбачено у сумі 6 618,0 млн.грн. Враховуючи нереальність залучення коштів від іноземних інвесторів та українських банків, єдиним джерелом і має стати друкарський станок НБУ. Хоча зрозуміло, що навіть ця сума державних запозичень не забезпечить виконання витрат, передбачених тимчасовим розписом. Бо якщо уважно вивчити цей розпис, можна побачити, що фінансування Пенсійного фонду України передбачається у розмірі 2, 3 млрд.грн. А вже сьогодні, як ми бачимо, міністр фінансів каже про необхідність отримання 5,5 млрд.грн., тобто на 3,2 млрд.грн більше, ніж заплановано. Схоже, цю різниці теж захочуть покривати за рахунок коштів НБУ. І не факт, що Віктор Пинзеник говорив саме про кошти, які підуть Пенсійному фонду, а не про додаткові позики, які не вказані у тимчасовому розпису.

Отже, бачимо, нереалістичність Державного бюджету на 2009 рік стає явним фактом з першого місяця поточного року. І далі, без негайних його змін, ситуація буде лише погіршуватись.

Зазирнувши на сторінку веб-сайту НБУ відтепер кожен зможе, як то кажуть, в реальному часі спостерігати, чи піде Нацбанк на фінансування дефіциту державного бюджету. У разі якщо кількість ОВДП, які знаходяться у власності НБУ зросте, неважко буде зрозуміти, що друкарський станок почав працювати з підвищеною швидкістю.

Чи вдасться Голові Нацбанку не піддатись тиску, сказати важко, але якщо він не почне покривати безпорадність уряду і не буде друкувати гроші, то курс гривні може досить швидко навіть зміцнитись до 6-6,5 гривень за долар. Хоча при цьому пенсіонери можуть отримати свої пенсії у січні, лютому з великим запізненням, і ми ще почуємо дуже багато звинувачень на адресу Ющенка та Стельмаха з боку пані Тимошенко.

Але якщо Стельмаха, як то кажуть, нагнуть, курс гривні до долара на рівні п`ятнадцяти чи навіть двадцяти гривень за долар стане реальністю вже у найближчий місяць-півтора.

Борис Кушнірук