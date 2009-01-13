Ющенко каже, що з таким бюджетом Україна довго працювати не зможе

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає, що надходження до загального фонду Державного бюджету України за першу декаду січня становили 1 млрд. грн., або 10% від планового показника на січень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив під час сьогоднішньої нараді, в якій взяли участь міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК і голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ.

За словами В.ЮЩЕНКА, надходження до загального фонду Держбюджету за першу декаду на 400 млн. грн. менше, ніж за аналогічний період 2008 року. «По джерелах наповнення ми маємо проблемну ситуацію. Вона була прогнозована», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зазначив, що необхідне внесення змін до діючого бюджету на 2009 рік, тому що «працювати тривало з таким бюджетом Україна не може».

У свою чергу, міністр фінансів повідомив, що з початку січня зафіксоване падіння обсягів імпорту, що, у свою чергу, впливає на відрахування до бюджету, адмініструванням яких займається Митна служба.

Нагадаємо, сьогодні під час уранішнього пленарного засідання парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявив, що В.ЮЩЕНКО не братиме участі у засіданні ВР для обговорення газової ситуації, оскільки о 10.30 проводить велику нараду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засідання ВР прибули всі члени уряду на чолі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. 26 грудня 2008 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2009 рік». 29 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав бюджет.