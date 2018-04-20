Чи сяде до в’язниці член „блоку СІЗО”?

Представник Президента України у Криму Геннадій Москаль підтвердив в інтерв’юу понеділок факт затримання депутата Верховної Ради автономії від блоку „За Януковича!” (утвореного Партією Регіонів та Російським блоком) Олександра Мельника. Про це Г.Москаля поінформував керівник спеціальної групи слідчих МВС та Генпрокуратури, яка на прохання постпреда була направлена до Криму для розкриття резонансних злочинів минулих років, скоєних на буремному півострові.

За словами Г.Москаля, Мельника було затримано за скоєння особливо тяжкого злочину. Ідеться про підозру в організації вбивства двох місцевих бізнесменів. Сьогодні Печерський суд міста Києва має обрати запобіжний захід для підозрюваного.

Є певна логіка в тому, що саме Геннадій Москаль повідомив ЗМІ про затримання Олександра Мельника. Адже саме генерал міліції Москаль, начальник управління МВС України в АРК, свого часу віддав три роки тяжкій боротьбі із всевладними тоді в Криму злочинними кланами „Башмаки” та „Сейлем”.

Між тим, у ЗМІ неодноразово писали про те, що Олександра Мельника вважають одним із лідерів злочинного угруповання „Сейлем”.

Ще в лютому, напередодні березневих виборів-2006, міністр МВС Юрій Луценко попереджавпро те, що у списках кримських організацій 7 партій і блоків є 46 судимих і потім амністованих кандидатів у депутати Верховної Ради АРК. „Цілком реальним є створення такого собі міжпартійного блоку „СІЗО”, який формуватиме закони, а потім мені, міліціонеру, виконувати, а Вам, кримчанам, за цими законами жити”, - гірко іронізував тоді Юрій Віталійович. Саме тоді, у прямому ефірі Чорноморської телерадіокомпанії, міністр навів у якості чи не найяскравішого прикладу той факт, що до списку блоку „За Януковича!” включено колишнього лідера злочинного угруповання „Сейлем” Олександра Мельника, котрий, за словами Луценка, був засуджений у 2000 році за ст. 198 ч.1 (придбання, отримання, зберігання або збут майна, отриманого злочинним шляхом) до 1,5 років ув’язнення. „Але судимість через кілька років... погасилася: більше нікого не вбив, тому де-юре має право балотуватися”, - пояснив Луценко. Додамо – щодо „більше нікого не вбив” міністр немов у воду дивився.

А якщо вірити копії проекту обвинувачувального заключення,опублікованому свого часу в Інтернеті, то в 1998 році проти Олександра Мельника висували звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ст. 144, ч.3, 222 ч.1 та 229-6, ч.1 Кримінального кодексу України. Чому обвинувачення тоді так і не було пред’явлене панові Мельнику, залишилося невідомим.

Як писав„Профіль-Україна”,„на виборах до Верховної Ради Криму між собою стикнулися два лідери кримської мафії: Олександр Мельник, котрий балотувався у списку блоку „За Януковича!”, і Сергій Воронков, що йшов у списку Блоку Юлії Тимошенко. У 90-х рр. Крим ділили два найпотужніших угруповання – „Башмаки” та „Сейлем”. Біля витоків останнього стояв Сергій Воронков. На зорі капіталізму угруповання розгорнули між собою кровопролитну війну за розділ сфер кримінаального впливу в Криму. У середині 90-х між ними настало тимчасове перемир’я і стало можливим створення єдиної „сім’ї”. Цього не сталося – і починаючи з 1998 року правоохоронні органи взялися за розгром ОПГ, чия діяльність набрала небезпечних для держави обертів. Удар по комерційних структурах „Сейлему” був різким. Можна лише здогадуватися, які ресурси допомогли „Сейлему” вижити. Але у підсумку вийшло так, що „Башмаки” виявилися практично знищеними, а „Сейлем” став найвпливовішою групою в регіоні.

Коли „Сейлем” почав свій підйом на недосяжну для конкурентів висоту, його лідер, голова Сімферопольського міського відділення Союзу промисловців та підприємців Сергій Воронков отримав 7 років позбавлення волі. Тягар керівництва взяв на себе Олександр Мельник. Вони зустрілися лише минулого року. Згідно з повідомленням достовірного джерела у правоохоронних органах, Сергій Воронков заявив, що Олександр Мельник не повинен був піклуватися про весь бізнес „Сейлему”. За прогнозами співробітників правоохоронних органів, з цієї зустрічі почався небезпечний розкол „Сейлему”, котрий невдовзі відіб’ється на політиці Криму”.

Справді, про реальний вплив Олександра Мельника (якого у певних колах називають „Меля”) на кримську політику та економіку ходять легенди. Не так давнов Інтернеті з’явивсязапис нібито розмови між Олександром Мельником та ще одним одіозним кримським політиком Левом Мірімським, яка відбулася 31 жовтня 2004 року в ніч підбиття підсумків першого туру президентських виборів. Обидва співрозмовники стежать за результатами першого туру по телевізору і діляться враженнями і планами на майбутнє у разі, якщо главою держави стане Віктор Янукович.

У розмові, щедро пересипаній ненормативною лексикою, обговорюється доля доброї половини кримських та українських політиків. Але що найцікавіше – практично всі кримчани, котрих співрозмовники називали кандидатами на чільні посади в автономії у разі перемоги Януковича, займають керівні пости в структурах влади автономії сьогодні, при президентові Ющенку. Випадковість?

Гадаю, не лише автора цікавить питання, як складеться доля справи, відкритої проти яскравого представника „блоку СІЗО”. Досі всі справи, відкриті МВС проти високопосадових членів Партії Регіонів, незмінно закінчувалися гучним пшиком...

Микола Писарчук