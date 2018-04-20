Олену Бондаренко цікавить теніс, а не «заміж»

Наталя Бондаренко, мама і тренер переможниці WTA Олени Бондаренко – донька, дружина і мати тенісистів. Сім`я Олени Бондаренко (у неї є ще дві рідні сестри і обидві – тенісистки) переїхала до Києва кілька років тому. Президент української Федерації тенісу Вадим Шульман, який теж з Кривого Рогу, жартома, зазначає, що ця династія дає підстави стверджувати, що жіночий теніс в Україні зароджувався на його батьківщині.

Після перемоги на WTA Наталя Володимирівна і Олена дали свою першу прес-конференцію в клубі «Планета спорт». Олена, всупереч скептичним настроям, виглядала елегантно і трималася хоч і дещо знічено, але як жінка, яка знає, що вона подобається і що вона переможниця. Після прес-конференції мама і донька відповіли на запитання УНІАН. «КАВАЛЕРИ ПОКИ ЗАЧЕКАЮТЬ» Наталю Володимирівно, ви за сучасними мірками, фактично – багатодітна мама. Задоволені, що маєте трьох дівчат? Наталя Володимирівна . Звичайно. Першу дитину народила, коли ми ще студентами були. Вдруге завагітніла, хоч і важко було, але одразу вирішила – народжуватиму. До того ж сподівалася, що чоловіка з армії раніше відпустять. Так з`явилася середня – Олена. Чоловіка, до речі, як батька, що має двох дітей, через десять місяців з армії відпустили. На той час мені було дуже важко, допомогти було нікому. Пам`ятаю, скільки я набрала на себе робіт, щоб сім`ю прогодувати. А потім чоловік прийшов з армії, і народилася Катя.

Геть як у Карла Маркса. Чоловік радів, так само як Карл Маркс у фільмі? Н.В. Так, звичайно (сміється). Я закінчила економічний факультет Львівського університету, ще там з чоловіком познайомилася. Потім працювала у Гірничому інституті в Кривому Розі, і у мене навіть кар`єра намітилася. Але я не дуже любила сидіти в кабінеті і працювати з цифрами. Мені подобалося вечорами тренувати студентів. Потім почали народжуватися діти, а підробіток плавно перетворився на роботу. Чоловік був боксером, членом збірної СРСР. Але ще коли ми навчалися, він постійно бував на кортах, допомагав спочатку мені, потім дітям і вже багато років тому, «перебрався» у теніс і став тренером.

Я від самого початку знала, що доньки гратимуть. Я любила теніс, і мене вважали перспективною, у 14 років була майстром спорту. І це якось природно вийшло, я прагнула м`яко формувати смак до тенісу. Діти намагаються наслідувати батьків, і в благополучній сім`ї батьки можуть прищепити любов до всього, що вважають за потрібне.

Олена дуже добре трималася на прес-конференції... Н.В. Адже вона часто буває за кордоном. А там у преси є величезний інтерес до будь-якого турніру. Отже світські навички вона має. І вона там вже виступає і коментує щось англійською мовою. Інша справа, що в Україні це перша її велика прес-конференція.

Скажіть, хто у вашій сім`ї готує? Н.В. Їсти готую тільки я. Інші не встигають. Вранці, ми встаємо дуже рано, іноді буває, що о пів на сьому ранку вже на корті. Тому їсти не хочеться. Олена любить сир і домашній сир, може з’їсти вранці з чаєм.

Зі сніданками ми не заморочуємося, можемо зробити бутерброди з чаєм. А вже після тренування їмо картоплю з куркою, рибою або грибами.

Вчора у нас були гості, і у нас була копчена курка. Салати останнім часом робимо тільки з олією.

Вечеряє у нас тільки тато. Дівчата можуть поїсти останній раз годині о четвертій. Олена дуже любить борщ.

У дитинстві була історія, коли ми приїхали до Львова на змагання. А о десятій вечора вона каже: хочу борщу. Я кажу: Олено, адже їжі повно, і булочки і м`ясо. Вона ні в яку, все вимагала борщу. Я пішла по магазинах, знайшла борщову заправку. Розколотила і кажу: Олено, ось борщик, їж. Вона так тужливо подивилася, каже: ні, я хочу справжній.

А де ваші дівчатка одягаються? Н.В. Одяг зазвичай купують за кордоном, коли бувають на турнірах.

Ви казали, що вас дуже підстраховує старша дочка Лера, яка разом з Оленою їздить на змагання. Н.В. Так. Найчастіше на турніри їздить Валерія, і вона в усьому зуміла мене замінити. Вона незамінна у вирішенні побутових дорожніх дрібниць, вона знає, де натягнути ракетку, де домовитися про тренування, Олені не треба думати, з ким тренуватися, Валерія сама добре грає. Коли Олена була меншою, Валерія навіть могла на ніч розповісти їй казку, щоб та краще спала.

Яке ваше святкове меню? Н.В. Раніше страви готувала звичайні. На Новий рік: олів`є, оселедця під шубою, салат з кальмарів, голубці, пиріг з куркою. Іноді наготую, а потім дівча порозбігаются по гостях, а я сиджу за цим столом і свою компанію скликаю. А якось кажу: дівчатка, давайте щось придумаємо оригінальне. Набридло одне і те ж щороку. Дістали журнал, вишукали страви японської кухні, тут за декілька днів Валерія оголошує: виїжджаю до подруги в Крим. Я подумала: та ну її цю екзотику, хай буде як завжди.

Ви казали, що переїхали до Києва кілька років тому. Де знаходиться ваша квартира? Н.В. На Лісовому масиві. Я пригадую, як ми купували квартиру. Я житло шукала разом з батьком. Тоді грошей у нас не було. Ми тільки домовилися з друзями, що вони нам позичать. Ходимо, вибираємо. Тато, жартома, каже, що я як той персонаж з фейлетону. Розповідає: один дідусь ходить з брокером, вибирає квартиру, а грошей у нього немає. Нарешті брокер питає: діду, ти збираєшся квартиру купувати? А той говорить, життя таке важке, я самотній, ні з ким поговорити, а тут така можливість з людьми поспілкуватися. Ось я й ходжу, прицінююся.

Квартиру ми на Лісовому таки купили. Звичайно, нелегко розплачувалися, я тяжко працювала, тренувала і дітей, і дорослих, мені цей теніс снився, коліна боліти почали. А зараз будинок споруджуємо під Києвом, на Броварській трасі.

А як ви витрачаєте призові гроші? Н.В. Зараз у нас немає твоїх і моїх грошей. Все йде на спорудження будинку. Але, звичайно, дівчатка залишають собі на шпильки, щоденні і необхідні витрати.

А який найкращий подарунок Олена вам зробила? Н.В. Ви знаєте, вони у мене всі три «подарункові». Всі дуже щедрі.

Катя колись приїхала з Америки і привезла подарунків на півтори тисячі доларів. І для бабусі, і для дідуся, і для тітки. Навіть для друзів, які живуть в іншому місті.

Якою була ваша перша машина? Н.В. Тільки я виплатила борг за квартиру, відкриваю газету, а там Деу-Ланос – великими літерами написано: седан і щомісячно стільки-то грошей. Чоловік був в шоці – ми тільки з боргами розрахувалися. А я нічого – узяла в кредит грошей, купила. Весь лютий, березень вчилася їздити. Пам`ятаю, як з ручника піднімалися по бульвару Тараса Шевченка, по обледенілій дорозі, вгору. Пам`ятаю, мені моя супутниця ручник тримала.

А у ваших дочок є кавалери? Н.В. Так. Адже вони всі нівроку... Симпатичні.

Ви не боїтеся, що Олена вийде заміж? Н.В. У дівчаток є мета. Для них теніс головне, а кавалери, і все інше – поки почекає.

«БОЙ-ФРЕНД У МЕНЕ Є, АЛЕ БІЛЬШЕ НІЧОГО НЕ СКАЖУ.» Олено, я, признатися, збентежена. Ви на фотографіях, коли на турнірах і кортах, виглядаєте такою крупненькою. А тут – така витончена пані. Ви на дієтах сиділи? Олена. Ні. Просто не встигала поїсти.

А що це у вас за прикраса? Олена. Цей хрестик я купила в Америці. Там є дівчинка-ювелір, працює тільки з дорогоцінними металами і перлами. Вона принесла відразу на корт. А годинник, який зроблений у вигляді підвіски на шкіряному браслетику, мені подарували зараз на турнірі в Люксембурзі. Біжутерія залишилася у минулому, мені подобаються золоті і срібні прикраси, їх форма залежить від сезону, моди, настрою.

Взуття купую, де завгодно. Головне, щоб мені подобалося, я обожнюю каблук «шпильку». Одяг привожу з-за кордону. Велику частину часу проводжу в спортивному одязі. Тому коли знімаю його, то хочеться чогось елегантного – переходжу на сукні.

А яку музику слухаєте? Олена. Російську попсу і не вважаю за потрібне цього соромитися.

А Вєрку Сердючку? Олена . І її теж іноді.

У ресторанах буваєте? Олена. Рідко. Люблю домашню їжу.

А у вас є бой-френд? Олена. Так.

Привітав вас? Олена. Так, і більше нічого про нього не скажу.

І зовсім останнє, ми питали маму, чи не вийдете ви заміж, чи не буде це кінець кар`єрі? Олена. І що сказала мама?

Що поки не вийдете. Олена. Ну, мама знає. Поки що мене цікавить теніс.

Розмовляла Маша Міщенко

Фото Володимира Раснера і Олександра Лепетухи