Хто націлився на «Українські вертольоти»?

2007 року Міністерство оборони вирішило «обрізати крила» ЗАТ «Українські вертольоти». Спроби заволодіти гелікоптерами тривають, свідчення чому - постанова ВР...

Як відомо, боротьба з корупцією в Україні - заняття перманентне й вельми вигідне для тих, хто проголосив себе борцем з цим, чи то потворним пережитком минулого, чи то невід`ємним атрибутом сьогодення. На цю боротьбу можна списати все що завгодно. Водночас, при належному піарі, а також маючи надійний «дах», під виглядом боротьби з цим злом можна успішно «повирішувати» і свої питання. Деякі вельми впливові представники вітчизняного політикуму вміло користуються таким ефективним засобом, як публічно оголошена «боротьба з корупцією», розправляючись при цьому з політичними супротивниками. Народу, так би мовити, подобається. Інші, втім, обходяться без особливого галасу, адже головне в цій справі - кінцевий результат.

Саме кінцевий результат цікавить ініціаторів ухвалення однієї з недавніх постанов Верховної Ради. Гучна і довга назва цього документу створює ілюзію викорінювання корупційного зла, і звучить так: «Про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування корупційних дій посадових осіб, які перешкоджають поверненню 16 гелікоптерів МІ-8 МТ (МТВ) до складу Сухопутних військ Збройних сил України, переданих в оренду приватній компанії ЗАТ «Українські вертольоти».

Власне, в даному випадку йдеться про придбану в 2003 році компанією «Українські вертольоти» армійську техніку. Саме того року Міністерству оборони України довелося залучити комерційні підприємства до відновлення армійської авіації, що вимагає капітального ремонту. Ініціатива Міноборони була вимушена, але, як виявилось, ефективна. У результаті тендеру ЗАТ «Українські вертольоти» одержало в оренду 16 гелікоптерів Мі-8МТ (МТВ). 95 млн. грн. було витрачено компанією на капітальний ремонт та модернізацію орендованих гелікоптерів, установку сучасного пілотажно-навігаційного устаткування. Розмір грошової частини орендної плати за гелікоптери було визначено з урахуванням статті 18-1 Закону України «Про оренду державного і комунального майна». Відповідно до угоди оренди, повітряні судна застраховані так, що вигоду «в разі чого» отримує Міністерство оборони. А в разі настання в Україні особливого періоду всі орендовані вертольоти повертаються до складу Сухопутних військ у справному стані.

Слід сказати, що фактично врятовані таким чином від утилізації українські гелікоптери отримали шанс на «друге життя». На сьогодні компанія «Українські вертольоти» - єдина в Україні, така, що має офіційний статус оператора ООН і що працює в декількох місіях організації, виконуючи складні й найвідповідальніші завдання. 75% колективу компанії складають офіцери запасу - фактично авіа-еліта, пілоти, що мають колосальний досвід польотів у складних умовах. Зі своїх кабін вони бачили гірський Пакистан, суданські пустелі, повені в Мозамбіку, ліси, що горять, в Туреччині і в Україні. Наліт командира екіпажу в середньому складає від 6000 до 8000 годин - при мінімальній вимозі 2500 годин. (Для порівняння: у деяких командирів українських гелікоптерних полків наліт складає 1200-1500 годин). Звісно, робота в екстремальних умовах вимагає високого рівня технічної готовності машин. Гелікоптери компанії відповідають вимогам Міжнародної організації цивільної авіації, тобто знаходяться в ідеальному технічному стані. Крім того, компанія регулярно надає письмову інформацію про місцезнаходження і технічний стан орендованих повітряних судів в Державіаадміністрацію і командуванню Сухопутних військ, забезпечує доступ представникам комісій до місць розташування гелікоптерів.

Особливу гордість для колективу «Українських вертольотів» становить виконання місії Організації Об`єднаних Націй в одній з бідних держав світу - Гаїті. Як відомо, Місія ООН зі стабілізації Гаїті почала працювати після повстання, що відбулося в 2004 році та призвело до відставки президента країни і захоплення влади бунтівниками. І хоча владу в країні прийняв на себе тимчасово виконуючий обов`язки президента, який звернувся до ООН із проханням направити в країну міжнародні сили, армія і поліція вкрай слабкі, на відміну від незаконних озброєних формувань.

Нині завдання ООН з підтримки миру і порядку на цьому далекому і неспокійному острові виконують 2 літаки і 10 гелікоптерів кількох держав, з яких 2 гелікоптери і льотно-технічний персонал надані українською компанією, що працює там вже другий рік.

Головний напрям діяльності «Українських вертольотів» на Гаїті - доставка гуманітарних вантажів. Саме українські льотчики доставляли продовольство, медикаменти та воду в затоплене на 80% відсотків місто Гонаїв на півночі острова. І хоча нині ситуація покращала, гуманітарної допомоги продовжують потребувати близько 800 тис. мешканців Гаїті. На рахунку команди «Українських вертольотів» - перекидання миротворчих контингентів для ліквідації безладів, забезпечення виборчого процесу, участь в операціях із боротьбі з наркотрафіком та багато іншого.

Значний список і VIP-пасажирів «гаїтянських» екіпажів «Українських вертольотів». Послугами компанії скористалися королева Іспанії донья Софія Грецька і Данська, прем`єр-міністр Гаїті, міністр сільського господарства Франції.

«Нам дуже приємно співпрацювати з «Українськими вертольотами». Вони завжди виконують поставлені завдання. Гелікоптери в доброму стані і їх технічна підтримка здійснюється на високому рівні. Команда «Українських вертольотів» працює дуже професійно», - каже директор департаменту авіації місії ООН на Гаїті Крістіан Грегуар.

Власне, саме виконання схожих миротворчих місій і є однією з візитних карток нашої держави, що підтримують позитивний імідж України за кордоном.

На жаль, виявляється, що на батьківщині «Українських вертольотів» дехто думає інакше. У 2007 році Міністерство оборони (тоді міністром був Анатолій ГРІЦЕНКО. - Авт.), розпочало перші спроби «обрізати крила» «Українським вертольотам». І хоча законність дій компанії тоді була підтверджена в залі суду, спроби заволодіти гелікоптерами з боку зацікавлених осіб тривають, чому останнє свідоцтво - вищезгадана постанова парламенту. Саме у Верховну Раду - разом із колишнім міністром оборони - перемістився епіцентр боротьби з компанією. Летючі машини, у «Українських вертольотів» намагаються відібрати, щоб передати їх іншій компанії, яка, формально будучи державним підприємством Міністерства оборони України, фактично повністю контролюється і залежить від низки приватних осіб. Компанії, чиї технічні ресурси частково були розпродані, а частково - іржавіють у неробочому стані. А тут такий шанс - «хапнути» готові, відремонтовані і цілком робочі машини.

На жаль, історія з «Українськими вертольотами» - буденна для українських реалій, за яких державні інтереси і престиж країни нерідко поступаються перед шкурницькими потребами тими або іншими персонажами вітчизняного політичного театру. Але, безперечно, в даному випадку має спрацювати інстинкт державного самозбереження - адже йдеться про почесну і відповідальну участь української компанії у складі місії Організації Об`єднаних Націй.

Євген Борозна