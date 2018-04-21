Київ побив рекорди щастя

Два місяці «Комсомольська правда в Україні» аналізувала рівень щастя в українських містах. Журналісти запровадили «критерії для обчислення індексу щастя». 1. Середня зарплата по місту. 2. Скільки бюджетних гривень доводиться на кожного жителя (видаткову частину бюджету-2006 розділили на офіційно зареєстроване населення). 3. Кількість квадратних метрів житла на кожну людину. (Розділили загальний метраж житлового фонду міста на кількість жителів). 4. Скільки зелених насаджень припадає на кожного городянина (всю площу зеленої зони міста розділили на кількість жителів). 5. Кількість театрів і кінотеатрів у місті.

За кожним з цих пунктів нараховували від однієї до дев`яти умовних радощів (у. р.). Тобто тому містові (акція проводилася в дев`яти містах), де той чи інший показник найвищий, нараховували дев`ять балів, де найменше – один. Потім всі склали. У результаті найщасливішим містом виявився, звичайно, Київ з 37 у. р. Потім – Севастополь (28), Харків (27), Одеса (26,5), Запоріжжя (23,5), Донецьк (22). Дніпропетровськ і Луганськ набрали однакову кількість баллів – по 21 кожен. Останнім в таблиці виявився Львів з 19 умовними радощами.

Взагалі картина вийшла цікава. У таблиці, поданій у газеті, показано, що середня зарплата в українській столиці становить 1763 гривні (без копійок), на другому місці йде Донецьк – 1204, на останньому місці Львів – 958. Щоправда, в графі «Бюджетні гроші на жителя» Київ значно відстає від своїх підлеглих: 353 гривні, що становить лише три умовні радощі, найуспішніше в цьому сенсі місто Одеса – 1215 гривень, далі – Харків з 1073 гривнями. Менше за всіх у Дніпропетровська, де на кожного мешканця чомусь припадає лише 30 гривень.

У графі «Житлова площа на жителя» лідирує Сімферополь: 20,5 квадратних метрів, в Києві – 17,6, в Львові, найменше – 11,08. Столиця лідирує за кількістю театрів і кінотеатрів: їх тут 63, у Луганську їх 6. Мені здається, це найумовніша радість і явна хиба «Комсомолки», адже 63 театри і кінотеатри в Києві – це на майже чотири мільйони (такою є реальна, а не офіційна цифра!) людини. До того ж про які кінотеатри може йтися в період DVD-плеєрів? Що ж до театрів, то, напевно, варто говорити не про їх кількість, а про якість, що залежить від конкретних труп.

Принаймні, такої думки може дійти людина, ознайомившись з таблицею, оприлюдненою «Комсомолкою». Тут наведено ще одну величину – «Зелені насадження». Звичайно, лідирує Київ, на кожного жителя якого припадає 0,02 га рослин, за ним із значним відривом слідує Сімферополь – 0,0058 га на людину, найнещасніший у цьому сенсі Донецьк – 0,0002 га на одного. Попри всі зусилля столичних начальників, Київ досі залишається одним з найзеленіших міст світу, і, сподіваймося, так буде далі.

Ще в рамках проведеної акції «комсомольці» зібрали для мерів українських міст валізки з корисними речами, як це їм підказали опитані городяни. У кейсах, зокрема, є свистки, «щоб підлеглі знали, коли мер починає закипати», лопати, «щоб докопатися до самої суті проблеми», бандани, «щоб усі бачили, що мер перш за все – голова» тощо. Першим таку валізку одержав мер Сум Геннадій Мінаєв. Інші ще чекають своїх високопоставлених господарів.

Загалом газета зібрала близько десяти тисяч пропозицій щодо рішення важливих проблем і передала їх до мерії. Один житель Дніпропетровська запропонував замість ігрових автоматів на вулицях міста ставити автомати з киснем, інший його земляк для підвищення народжуваності пропонує не продавати презервативи особам до 35 років. Хтось з донеччан запропонував заварити сміттєпроводи, щоб в під`їздах було чисте. Львів`яни хотіли б бачити на дахах багатоповерхівок топчани й шезлонги, щоб люди могли загоряти (від себе додамо, що це вирішило б і проблему перенаселення: п`яні падали б і розбивалися). Якщо місто не в змозі ремонтувати розбиті дороги, хай раз на рік видає своїм жителям по парі взуття безкоштовно – радять харків`яни.

В цілому газета зібрала більше 10 000 порад від громадян, які і вручила мерам. Авжеж, жоден мер не стане до них дослухатися, і представники «Комсомолки» чудово це знають. Але ж головне тут процес. Газета зробила піар-ацию, але піар-акцію красиву і душевну. Ще «Комсомолка» склала топ-п’ятірку прес-секретарів. Найвродливіша з них Марина Лахно, прес-секретар заступника голови Київської міськдержадміністрації Дениса Басса. Що ж, і тут столиця попереду України всієї!

Антон Зікора