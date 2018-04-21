Триває збройне протистояння навколо “Озерки” (фоторепортаж)

Протистояння навколо центрального ринку “Озерка” в Дніпропетровську продовжується. Двоє співробітників міліції поранені.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив директор ринку Валерій СЬЯНОВ. Він підкреслив, що ринок належить державі, а невідомі особи намагаються захопити державні будівлі. Керівництво ринку звинувачує в спробі захоплення Максима Курочкіна, якого одні ЗМІ називають московським бізнесменом, а інші – російським кримінальним авторитетом, а також його пособників в Україні: Воробйова, Нетребко і Сумцова.

Перша спроба захоплення ринку була відбита міліцією.

Зараз навколо ринку «Озерка» триває протистояння. Невідомі люди в чорній уніформі блокують ринок ззовні, перекривши входи в рибний павільйон і криту частину ринку. Крім цього вони представляються охороною ринку.

Зсередини ринок обороняють справжня охорона і міліція. Водночас уздовж ринку по проспекту К. Маркса курсують мікроавтобуси з людьми в масках.

Згідно з уточненими даними, в першій спробі захоплення ринку брали участь більше 150, не рахуючи тих, що знаходяться зараз в мікроавтобусах.

Серед них чимало раніше судимих осіб. За даними міліції, 92 нападників затримані.

У них вилучені пістолети, перероблені із стрільби гумовими кулями під стрільбу дробом, а також кастети.

Як заявив кореспондентові УНІАН адвокат ринку Вадим ЄСАУЛЕНКО, бойовики мали при собі ухвали кількох судів Кримською АР, імовірно фальшиві.