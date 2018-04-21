Скрипка обнімався з прихильницями, Ліля Подкопаєва обговорювала майбутнє материнство (фоторепортаж)

Церемонія нагородження переможців Другого конкурсу друкованих видань “Обкладинка року в Україні” проходила у концерт-холі “Freedom”, де нерідко проводяться богемні заходи. Конкурс серед ЗМІ також не обійшовся без “зоряності”, на події було помічено чимало відомих осіб.

І перед, і після церемонії зірки красувалися одне перед одним, жінки переважно демонстрували ексклюзивні наряди з глибоким декольте і четвертим розміром, обидві статі позували перед фотокамерами. Оперний співак Володимир Гришко “засвітив” молодого таланта, з яким потім заспівав “O sole mio”. Олег Скрипка, після того, як і сам отримав нагороду “За найбільшу “зірку” на обкладинці” (тобто за свій портрет на обкладинці одного з журналів) обнімався з прихильницями, не дуже відбиваючись.

Телеведучий Ілля Ноябрьов “догоджав” молодій дамочці, а Олександра Кужель обнімалася з сином, який несподівано повернувся з армії з величезним оберемком квітів. Лілія Подкопаєва обговорювала з подружками майбутнє материнство, а Оксана Байрак усіх здивувала новим амплуа – заспівала на сцені.

Дмитро Стаховський (фото автора)