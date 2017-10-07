На Одещині демонтували пам'ятники Леніну та Калініну

У Болградському районі Одеської області 6 жовтня демонтували нещодавно відреставровані пам'ятники Леніну і Калініну. Про це УНІАН повідомили в Болградської районної державної адміністрації.

Читайте також"Ленінопад" дістався Криму: вночі звалили пам'ятник в Судаку

Наголошується, що згідно з законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки", Кубейській сільській раді необхідно було провести демонтаж відповідних пам'ятників до травня 2016 року. Але через те, що сільською радою не були виділені кошти на демонтаж, дані вимоги не були виконані до зазначеного законом терміну.

"Спільними зусиллями Одеської обласної та Болградської районної державних адміністрацій необхідне фінансування та спеціальна техніка були знайдені і проведено демонтаж пам'ятників Леніну і Калініну в селі Кубей. При цьому місцева влада і самі жителі села приєдналися до проведення демонтажних робіт. Зараз роботи з демонтажу завершені", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня в селі Кубей Болградського району Одеської області активісти виявили пам'ятники Леніну та Калініну.

За словами керівника Одеської міської організації ВО "Свобода" Сергія Солтасюка, на письмову вимогу керівників Одеської ОДА та ГУ Нацполіції в Одеській області демонтувати тоталітарних діячів Кубейский сільський голова офіційно відповів, що в бюджеті села на це немає грошей. При цьому на реставрацію монументів їх місцевого бюджету було виділено 50 тисяч гривень.

Український інститут національної пам'яті звернувся в правоохоронні органи з проханням розслідувати факт реставрації.

Зазначається, що ще в березні 2017 року Інститут звертався до Кубейского сільського голови про необхідність демонтажу пам'ятників Леніну та Калініну на території села. Тоді ж інститут направив звернення начальнику Болградського відділення поліції з проханням вжити заходів для припинення зазначеного порушення чинного законодавства.

У ніч на 5 вересня невідомі відбили голову та руку нещодавно відреставрованому в селі Кубей Леніну.