Зміцнення гривні – це результат покращення чи погіршення економічної ситуації?

Останніми днями відбулось суттєве зміцнення курсу гривні до іноземних валют.

Уряд випромінює оптимізм з цього приводу. Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає , що зміцнення гривні свідчить про те, що економіка країни поступово оздоровлюється. При цьому вона підкреслює, що зміцнення курсу є лише першою ознакою оздоровлення економіки. Але чи насправді це так і що насправді стоїть за цим?

Стверджувати, що відбувається оздоровлення економіки, можна було б на підставі офіційної економічної статистики, але уряд майже повністю перекрив доступ до неї не тільки експертам, а навіть народним депутатам та Секретаріату Президента. Тобто статистичні показники, мабуть, настільки "гарні", що пані Тимошенко ніяк не натішиться, і їй хочеться насолодитись ними наодинці в тиші прем’єрського кабінету.

Якщо ж подивитись на доступну економічну інформацію , то виявиться, що промислове виробництво в Україні у квітні 2009 року впало на 31,8% порівняно з квітнем 2008 року, тоді як у березні цей показник становив 30,4%. При цьому обсяг промислового виробництва в квітні по відношенню до березня знизився на 4,8%. Погіршується ситуація і в роздрібному товарообороті підприємств торгівлі та ресторанного господарства України. Так, у квітні 2009 року товарооборот знизився на 20% у порівнянні з квітнем 2008 року, тоді як у березні цей показник становив 16,9%. У номінальному вираженні обсяг роздрібного товарообігуу квітні цього року досяг 17,88 млрд. грн. порівняно з 18,46 млрд. грн. в березні. Тобто, якщо вірити Юлії Тимошенко, ми маємо якесь суто українське економічне диво – оздоровлення економіки у нас відбувається за рахунок значного скорочення суб’єктами господарювання обсягів виробництва товарів та послуг.

Заява пані Тимошенко щодо зміцнення курсу гривні як наслідку оздоровлення економіки, у цьому випадку або спроба зберігати гарне обличчя при поганій грі урядової команди, або, що ще гірше, нерозуміння дійсних причин тих процесів, які відбуваються в економіці.

Якщо все ж таки мова йде не про покращення економічної ситуації, то в чому реальна причина зміцнення гривні до іноземних валют?

Економічні експерти називають декілька факторів, що впливають на поточну ситуацію на валютному ринку.

По-перше, у більшості банків зовсім немає гривні. Отже, купувати валюту немає за що – ані готівкову, ані безготівкову. Тобто в банківській системі відбувається процес концентрації коштів, що знаходяться у незначної кількості банків, в той час як більшість з них відчувають брак гривневої ліквідності.

По-друге, внаслідок обвалу курсу гривні наприкінці минулого року суттєво впали обсяги імпорту.

По-третє, впав ажіотажний попит на валюту з боку населення. Частково це відбулося за рахунок проведення аукціонів Нацбанку, який продає долари населенню для погашення валютних кредитів. Таким чином немає прямого попиту на цю частину валюти на готівковому валютному ринку.

По-четверте, частково знялася психологічна напруга в економіці. Зокрема, після прийняття рішення МВФ про виділення другого траншу.

По-п`яте, вже близько тридцяти банків не виконують своїх зобов’язань, і не видають депозити юридичним та фізичним особам.

Шостою причиною можна вважати кроки Нацбанку, спрямовані на примушення банків до продажу іноземної валюти, яка знаходиться на їх балансах, у вигляді резервів за валютними кредитами.

Але, крім цих причин зміцнення курсу гривні, слід назвати ще одну, яку можна вважати фундаментальною – суттєве падіння доходів фізичних та юридичних осіб. І перші, і другі змушені продавати іноземну валюту, щоб підтримати своє існування. Зростання темпів падіння обсягів роздрібного товарообороту підтверджує саме таку ситуацію. І це не дивно, бо якщо прискорюються темпи падіння обсягів виробництва, то скорочується кількість зайнятих у тому ж таки виробництві, а, значить, падають доходи як підприємств, так і працездатного населення.

Отже, при тому, що курс гривні суттєво недооцінений щодо інших валют, на сьогодні немає жодних кардинальних економічних причин для його зміцнення. Безперечно, упродовж декількох місяців Нацбанк може забезпечити подібне зміцнення гривні, але якщо економічна ситуація не покращуватиметься, крім того буде відбуватись подальше фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок друкарського верстату центрального банку, чим грішать зараз, то це неминуче призведе до нового стрімкого обвалу гривні.

Борис Кушнірук