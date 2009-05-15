Тимошенко: зміцнення гривні свідчить про оздоровлення економіки
Криза принесе ще багато клопоту
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що зміцнення гривні, яке спостерігається в Україні останніми днями, свідчить про те, що економіка країни поступово оздоровлюється.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказала на прес-конференції.
«Курс національної валюти потроху повертається до своїх колишніх розмірів, до колишніх позицій. Це тішить, і це говорить про те, що йде оздоровлення економіки, говорить про те, що більше валюти надходить в Україну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона підкреслила, що зміцнення курсу є лише першою ознакою оздоровлення економіки.
«Криза ще продовжується, і вона принесе нам ще багато клопоту, і складнощі у нас будуть ще не один місяць», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона підкреслила, що у людей сьогодні немає ніякої необхідності тримати долари на руках, оскільки вони в Україні дешевшають.