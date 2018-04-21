Хто стоїть за злетом цін на авіапальне?

Ціни на нафту в усьому світі падають, а на пальне для літаків в Україні зросли на 25%. Ринок авіаційного пального фактично розділений російськими нафтокомпаніями… Багато хто відзначає зв`язок підвищення цін на авіапальне з приходом на цей ринок «УкрГазЕнерго».

1 листопада на засіданні уряду прем`єр-міністр Віктор Янукович доручив Міністерству економіки, Антимонопольному комітету разом з Міністерством транспорту і зв`язку вивчити можливість зниження цін, зокрема, на транспортні послуги через істотне скорочення роздрібних цін на нафтопродукти.

Наприклад, за жовтень роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні знизилися в середньому на 6,4%. За даними консалтингової компанії UPECO, вже з 3 по 21 листопада 2006 року вони зменшилися в середньому на 8,6%. Водночас в останній декаді листопада в Донецьку на ряді автозаправних станцій бензин почали відпускати за безготівковим розрахунком «у зв`язку з дефіцитом».

З кінця минулого тижня ціни на бензин почали поступово, але трохи підніматися. Тож як сніг на голову стало повідомлення 24 листопада про те, що ціна на авіаційне пальне в Україні з кінця листопада – початку грудня зростає на чверть. Зокрема, за даними українських авіакомпаній, про це їх офіційно сповістили компанії-заправники «КРЕБО» та «ЛУК-Авіа Ойл», які працюють в аеропорту «Бориспіль». Про підвищення цін уже сповіщені «МАУ», «Аеросвіт» та «Українсько-Середземноморські авіалінії».

Разом з тим міністр палива й енергетики Юрій Бойко заявив, що займеться таким різким стрибком цін на авіапальне. «Наші експерти вивчать це… На сьогодні в нас немає інформації про різкий стрибок цін на авіапальне», – сказав він. Добитися ж якихось коментарів від самих винуватців ситуації – «КРЕБО» і «ЛУК-Авіа Ойл» не вдається. До речі, міністр палива й енергетики відзначив, що зниження на 12% ціни на нафту на Лондонській біржі свідчить про спокійну ситуацію на цьому ринку. То що ж відбувається з авіаційним пальним і чому при загальній стабільності на ринку відбувається такий різкий стрибок? І чому про нього не відає навіть уряд?

Ми спробували зібрати всі можливі версії причин того, що відбувається.

Незначне подорожчання нафтопродуктів наприкінці листопада саме в східних областях України одні експерти пояснюють нестиковкою інтересів по осі Януковіч–Ахметов. При цьому прем`єр уже пообіцяв розібратися з підвищенням у «деяких регіонах» цін на нафтопродукти й «навести порядок». Залишається тільки дочекатися того, якими методами буде той порядок наводитися.

З другого боку, така невідповідність обіцянок щодо зниження цін на пальне конкретній ситуації на ринку дає мотив опозиції вкотре покритикувати уряд.

Неможливість контролювати ринки, брак диверсифікованих джерел поставки нафти до України ставлять нас у залежне становище: не зважаючи на те, що відбуватиметься з нафтою на світових ринках, у Росії завжди є можливість диктувати свою політику цін з нафтопродуктами в Україні.

Ринок авіапального України фактично розділений російськими нафтовиками. То, може, проблема в тім, що після рекомендованих українським урядом цін на нафтопродукти, компанії почали втрачати прибуток і вирішили його поповнити за рахунок авіаційного ринку?

Водночас заплутаність ситуації та небажання «КРЕБО» і «ЛУК-Авіа Ойл» щось коментувати говорить про те, що не вони є ініціаторами підвищення цін.

Давайте пригадаємо, що цього року бюджет Росії був профіцитним за рахунок зростання світових цін на нафту, а осінні події на цьому ринку обіцяють північному сусідові дефіцит бюджету. Частково проблему почали розв’язувати за рахунок підвищення цін на газ. Чом би не вирішити її ще й за рахунок зростання цін на частину нафти, що поставляється в сусідню країну для виробництва, наприклад, авіаційного пального? Кинути пробний камінчик: якщо Україна змовчить – можна сміливо йти далі.

Це питання цілком вчасно спливло під час підготовки засідання міждержавної комісії Ющенко – Путін. Швидше за все, воно гостро обговорюватиметься на зустрічі в грудні, якщо, звичайно, не вирішиться раніше.

В той же час багато хто відзначає зв`язок між підвищенням цін на авіапальне з приходом на цей ринок «УкрГазЕнерго». Зараз не тільки «КРЕБО», а й «ЛУК-Авіа Ойл» бере авіапальне на Кременчуцькому НПЗ через простій Одеського НПЗ. При цьому ціна пального зросла саме після того, як партнером Кременчуцького заводу з жовтня стало «УкрГазЕнерго». За повідомленнями, ця компанія купила нафту за завищеною ціною, тому й продукти з неї вийшли дорогими.

Хоча, може, причина в банальному полюванні за додатковими прибутками? Ринок авіапального монополізований, при цьому наближаються новорічні свята – куди авіакомпанії подінуться, літати ж треба. Крім того, чом би не підняти ціни на паливо, враховуючи, що авіаперевізники заявили про зниження своїх тарифів для пасажирів, починаючи з зимового сезону? Тож нехай за рахунок паливної ціни повертають свої колишні тарифи, де це бачено – ціни на рівні залізничних квитків?

Можна також припустити, що компанії-заправники готують наших авіаперевізників до нового року, коли треба буде підписувати нові контракти на поставки пального. З другого боку, як відомо, у таких контрактах чітко прописується формула розрахунку ціни пального, яка залежить від кон`юнктури цін на нафту у світі. А якщо ціни на нафту у світі падають, то при наявності такої формули чи можуть вони зрости на 25%? У принципі можуть, якщо в нових контрактах на 2007 рік ввести у формули якусь «дельту», що підвищує вартість пального. А куди авіакомпанії подінуться, заправлятися ж треба.

Аналіз можливих причин подорожчання показує, що реагувати на нього обов’язково доведеться, і ні кому іншому, як урядові або хоча б Мінтрансзв’язку. Інакше ціновий експеримент нафтотрейдерів на один лише місяць (грудень) стане практикою на весь наступний рік. Непогано б підключити до «розбору польотів» на цьому ринку й профільний підрозділ міністерства – Державіаадміністрацію, але це ще дуже молода структура й поки що зайнята власною організацією.

Петро Сєдих