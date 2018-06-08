У Новий рік без молока з-під корови

7 година ранку. На столичному Лук’янівському ринку літня жінка витягає з торбин дві пластикові пляшки з молоком і ставить на прилавок поряд з гірками картоплі і цибулі.

- Скільки коштує ваше молоко? – запитую в неї.

- 5 гривень за літр.

- А звідки воно?

- З Переяслава-Хмельницького. По четвергах приїжджаю до Києва. Раніше тримали три корови, а потім чоловік захворів, тепер одна лишилася.

- А ви чули, що з 1 січня за законом буде заборонений продаж молока на ринках?

- Ні ,не чула. Це, мабуть, тому, щоб у магазинах їхніх всі купували. Село загинається, роботи нема, а вони... Ну Бог їм суддя..., - зітхає жінка і, поправляючи хустинку, починає далі витягати зі своїх торбин картоплю.

За законом з промовистою назвою “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини”, прийнятому ще у 2005 році, з 1 січня 2010 року в Україні “забороняється реалізація та обіг необробленого молока та сиру домашнього виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших копитних подвірного забою на агропродовольчих ринках”. Туші курей і гусок, кроликів і рибу, мед, домашні яйця, городину продавати можна, але за умови проходження ветеринарно-санітарної експертизи товару у державній лабораторії. Тож з нового року з ринкових прилавків зникне молоко з-під корови і домашній сир, а бабусі змушені будуть віддавати десяток яєць чи кілограм яблук у лабораторію для досліджень.

- Базарне молоко брудне за мікрофлорою. Його не можна продавати. Щоб воно було чисте, треба потихеньку переходити на машинодоїння, - вважає гендиректор Центру аграрних реформ Любов Молдаван. - Пообіцяли кооперативам державну підтримку молоковозами і доїльними апаратами. Чи це під виборну кампанію чи серйозно - ми вже побачимо. Треба створити кооперативи, не повинно продаватися м’ясо і молоко на тротуарах без санітарного нагляду. В ЄС постанова 1997 року зобов’язує всіх фермерів об’єднатися в кооперативи з тим, щоб здавати партію молока 100 тисяч літрів на рік. Якщо менше – тебе на ринок не пускають. Повинно село чи два об’єднатися в кооператив, відгодовувати худобу за однією технологією і здавати продукцію.

Кооператив – справа, звичайно, гарна, але для фермерів, людей, для яких збут домашнього м’яса і молока – основний вид діяльності і заробіток. Навіщо той кооператив бабусі, яка не від гарного життя двічі на тиждень пнеться до міста з трьома літрами молока, мішечком сиру і городиною?

Експерти запевняють, що прийняття закону обумовлене міжнародними зобов’язаннями, зокрема через вступ до Світової організації торгівлі.

- Це була рекомендація СОТ: вимоги до вітчизняних продукції не повинні бути слабші, ніж вимоги до імпортної продукції, - розповідає УНІАН керівник групи експертів Асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Володимир Лапа. - Якщо імпортна продукція підлягає ветеринарному контролю, то і вітчизняна продукція повинна підлягати ветеринарному контролю. Логіка спричинена бажанням забезпечити транспарентні умови торгівлі на ринках аграрної та інших видів продукції. Питання полягає в іншому. Був передбачений певний перехідний період і планувалося, що відповідні виробники за цей час будуть адаптовані до цих норм, будуть вдосконалені технології виробництва, введені якісь елементи контролю і т.д. На жаль, цього не відбулося. І та норма, яка була імплементована законодавством, не зовсім відповідає реаліям виробництва. Проконтролювати у кожної бабці молоко, якщо вона продає 3 чи 6 літрів – це просто нереально. В ЄС заборонено приймати на продовольчу переробку і, відповідно, забороняється реалізація молока, де використовується ручне доїння. Якщо ми не будемо слідувати сучасним тенденціям, ми будемо втрачати ринок за ринком. Ми завжди починаємо з кінця, а не створюємо відповідні умови. Рубанули – заборонили. Але враховуючи політичний момент в країні і бажання багатьох політиків сподобатися електорату, існує велика ймовірність, що ця заборона буде відтермінована в дії.

У своїх прогнозах щодо відтермінування заборони Лапа, певно, не помиляється. Нещодавно лідер ПР Віктор Янукович, перебуваючи на Полтавщині, заявив, що введення в дію закону - це “злочин влади відносно, насамперед, селян, для яких це єдина можливість отримати доходи і виживати”. У відповідь бютівець Микола Томенко нагадав, що прийняття закону відбулося за участі регіоналів, і зауважив, що на сьогодні існує декілька законопроектів про перенесення на 5 років терміну вступу в дію цієї норми. Депутати від УНП також пропонують відтермінувати до 2012 року заборону на реалізацію на ринках необробленого молока, сиру та м’яса. Наслідками цього нововведення, на їх думку будуть: „тінізація” торгівлі домашнім молоком, сиром та м’ясом туш копитних подвірного забою, скорочення доходів мешканців сіл, скорочення пропозиції м’яса, молока і сиру на ринках, що може породити дефіцит високоякісного м’яса і, врешті, вітчизняне збиране молоко і м‘ясо замінять імпортні товари, що дуже сильно вдарить по наших виробниках.

Але і імпортна продукція може “грішити” надлишком консервантів чи небезпечних речовин. Днями в Україні заборонили імпорт м’яса з ряду європейських компаній через виявлених в ньому небезпечних для здоров’я людини інфекцій, в тому числі і бактерій групи кишкової палички.

Найцікавіше, що закон про заборону продажу домашнього молока і м’яса і посилення санітарно-ветеринарного контролю харчової продукції на ринках суперечить колишнім заявам і дорученням прем’єр-міністра. Навесні Юлія Тимошенко наголошувала на необхідності створення оптових сільськогосподарських ринків у містах, на яких с/г виробники зможуть самі реалізовувати свою продукцію. Причому, на цих ринках повинен бути відсутній ветеринарно-санітарний контроль.

- Ніяких ветеринарів і санітарів там не повинно бути. Треба прибрати цю чиновницьку зграю, тоді селяни продають свою продукцію уздовж автотраси, і її зупиняються і купують багаті автовласники, бо вони не цікавляться, чи є санітарне або ветеринарне свідоцтво на цю продукцію, - сказала вона . Обов`язковою умовою для допуску на такий ринок прем’єр назвала членство в кооперативах.

Завжди існуватимуть прихильники і противники продуктів “з базару”. Приміром, я ніколи не проміняю пляшку молока з-під корови на магазинне. Мій знайомий Олексій має цілком протилежну думку.

- Я купую виключно в магазині. Це конвеєр і отруїти багато людей більш небезпечно, ніж отруїти одного-двох. Тому я вірю, що молоко з молокозаводу проходить хоч якусь обробку, можливо, там не така антисанітарія, - аргументує свою позиці Олексій. - Ринок – це лотерея. Я колись бачив, як чоловік плюнув на кришку, якою закручував пляшку з молоком, щоб стерти з неї пилюку....

- Базарне молоко краще в багатьох відношеннях. Там не додається пальмова олія, рослинні жири, маргарин, як зараз існує практично в усіх технологіях при виробництві молока, - розповідає УНІАН доцент кафедри біохімії та екології харчових виробництв Національного університету харчових технологій, кандидат біологічних наук Олексій Ситник. – Інша справа – які виробники дотримуються відповідних стандартів вмісту таких речовин в продуктах. Дуже часто ми маємо не молоко, а соєве молоко, синтетичне молоко, яке за спеціальною технологією отримують з маргарину. Але про це не кажуть, бо немає такого маркування. В Америці це обов’язково вказується на етикетках. У цьому плані молоко з базару краще. Але там треба знати, що бабуся не додає соду, щоб воно довше стояло, не доливає води і що в неї в молоці нема туберкульозу. Те що, воно натуральне – це факт, але його ніхто не контролює.

Сьогодні магазинне молоко зберігається більше тижня і не псується. Враховуючи, що поголів’я корів в Україні зменшується, а пропозиції від молочних виробників стають все більш різноманітними, виникає логічне питання – де береться стільки молочної сировини?

У будь-якому разі, кожна людина робить свій власний вибір: чи то купувати “перевірене-одобрене” у магазині чи базарне, з під-корови, але без жодної гарантії якості. Те саме стосується м’яса, городини і інших продуктів. Українців цього права вибору вирішили позбавити.

Анна Ященко