"30 кроків" Незалежності. 1991-ий – "кравчучки", безгрошів’я й порожні полиці

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 1991-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

1991 - останній рік «союзу», перший рік Незалежності. Незрозуміло, який за рахунком рік тотального виживання.

22 січня почалася фінансова реформа. Протягом трьох днів громадяни СРСР повинні поміняти купюри номіналом 50 та 100 карбованців 1861 року на інші – меншого номіналу. 22 січня о 9 вечора найспритніші українці побігли міняти великі купюри - в каси метрополітену, вокзалів та аеропортів – брали квитки, куди завгодно, щоб за кілька днів успішно їх здати і повернути гроші вже новими купюрами. Ті, хто не встиг вчасно поміняти гроші, втратили 14 мільярдів карбованців. Здебільшого це були відкладені на чорний день заначки простих людей.

З 3 квітня 1991-го в СРСР піднялися ціни – приблизно вп’ятеро. Докторська ковбаса за 2,20 почала коштувати 8 карбованців, хліб та молоко піднялися до 50 копійок. Полиці все ще напівпорожні, адже більшість товарів спритні директори магазинів вже перепродали на ринки та човникам. Ті в картатих баулах везли товар в Польщу чи Угорщину, де все продавалося набагато дорожче. Щоб купити дешевші речі в магазинах, громадянам СРСР в касах підприємств видавали одноразові купони. Різними номіналами, з печатками організацій чи пошти, ці листи треба нести в магазини разом з рублями.

В 1991-му в кримінальному кодексі СРСР зникає стаття – дармоїдство. Громадяни країни отримують змогу не працювати і жити так, як хочеться. Для тонкого прошарку - які власне і жили, як хочеться - в Києві відкрили перше казино – в Готелі «Київська Русь». Тут стояли вісім гральних столів і ще вісім одноруких бандитів – мерехтливих атрибутів нової капіталістичної мрії.

Проте для більшості замість бажаного капіталістичного старту стали реальністю багатогодинні черги та неодмінний атрибут 90-х – двоколісний візочок. Першу «кравчучку» випустили в 1991-му на київському авіаційному заводі.

Але сучасність і прогрес в 91-му – це не лише «кравчучка» чи казино. 19 березня в Харкові народжується перша в Україні дитина з пробірки – дівчинка Катя. Українці, які через низку фізичних причин не могли мати дітей, отримали новий прекрасний шанс стати батьками.

СРСР не здається. У квітні – всесоюзний референдум. За збереження «союзу» голосують 70% громадян дев’яти республік радянського союзу. Республіки Прибалтики, Молдова, Вірменія та Грузія в цьому референдумі участі вже не беруть.

23 квітня 91-го в підмосковному Ново-Огарьово Михайло Горбачов та лідери 9 республік обговорюють принципи нового союзного договору. Та вже пізно. 12 червня - перші вибори Президента Російської Федерації, на яких перемагає Борис Єльцин.

1 липня остаточно помирає Варшавська угода. Таке собі Кремлівське антиНАТО. Радянські війська починають виводити з Угорщини та Чехословаччини. Захід наляканий. Там бояться, що безконтрольний розпад СРСР почне серію війн, як це сталося в колишній Югославії.

1 серпня 1991-го в Україну – проїздом з Москви – прилітає президент США. Його промову у залі Верховної Ради пізніше висміяли в американських ЗМІ, охрестивши «котлетою по-київськи». Це дійсно трохи кумедно – лідер демократичного світу Буш намагається застерегти українців від «суїцидального націоналізму».

Через три тижні після візиту Буша в Москві почалися останні судоми Радянської влади - так звана змова ГКЧП. 18 серпня – Горбачов таємно арештований на кримській дачі у Форосі, в СРСР – надзвичайний стан, на вулицях танки, а по телевізору – балет «лебедине озеро». В серці Києва, на Хрещатику, в ті дні чатують десятки автобусів з міліцією. Але правоохоронці просто спостерігають. На майдані – велика сцена, звідки говорять про путч у Москві та необхідність припинити це блюзнірство.

Після кожного виступу до мікрофона виходить міліцейський генерал та зачитує укази Державного комітету з надзвичайного стану. Потім знову говорять українські оратори.

20 серпня ввечері президія Верховної Ради УРСР заявляє - постанови ГКЧП не мають юридичної сили на території України. Через день членів ГКЧП арештують, в Москву повернеться Горбачов. А 24-го серпня Верховна Рада УРСР ухвалює Акт проголошення незалежності України. За – 346 депутатів.

Кінець 70-тирічної країни мав би остаточно вбити комуністичну партію – про її заборону наприкінці того серпня оголошують в Києві та Москві. Майно компартії офіційно переходить у власність Верховної Ради України.

1 грудня - стався страшний сон Російської імперії. Українці масово кажуть «так» власній державі. 90% з 32 мільйонів голосів – за незалежність. Наступного дня Україну визнає Польща, потім Канада і решта світу. Через шість днів новонароджена Україна отримує власне військо. У спадок від СРСР ми отримали одну з найбільших армій – майже 800 000 солдатів та офіцерів – і третій за чисельністю у світі ядерний арсенал.

25 грудня перший і останні президент СРСР Михайло Горбачов заявляє про свою відставку. Радянський Союз помер. Українці готуються до перших Новорічних свят у власній державі. Шампанське на столах все ще «Советское». А от замість радянського генсека в телевізорі - перший український президент.

Станіслав Ясинський

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