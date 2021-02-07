«30 кроків» Незалежності. 1992-й – фінансова криза, втрата ядерного арсеналу та російський фундамент для відчуження Криму

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 1992-й рік.

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

У 1992 році Україна перестала отримувати з Росії рублі і постала перед викликом – за кілька місяців пройти шлях до створення власної грошової одиниці. Її могли назвати «куна» та навіть «український долар». Утім політики підтримали термін «гривня».

Мільярди гривень ще наприкінці 91-го були надруковані за кордоном і лежали в сховищах Нацбанку. Але банкіри просять зачекати.

10 січня 1992-го з'являються перші «сурогатні гроші» - багаторазові купони, або купоно-карбованці. Ці яскраві папірці друкували в Іспанії. На перших купонах не було навіть номерів – очікувалося, що вони будуть в обігу, максимум, до кінця року і візьмуть на себе весь інфляційний удар.

Ніхто з українців тоді ще не знав, що буває й гіперінфляція. На початку року хліб коштує один купон, старий радянський карбованець держава міняє майже на півтора купони. Та наприкінці року той самий хліб коштує у 25 разів дорожче, а за один долар дають майже тисячу українських «фантиків».

Але українці в магазинах і транспорті говорять про іншу біду - мексиканську. З кінця 1991-го щосуботи й неділі вулиці вимирають. По телебаченню – ніби ковток свіжого повітря – мексиканський серіал «Багаті теж плачуть».

Бідна дівчина Маріанна, яка не здогадується, наскільки багата, – нова кумирка українських жінок. 244 серії «Багатих», які не можуть не плакати, стануть міжнародним підручником з виготовлення мильних опер.

З початку 1992-го починаються проблеми з чорноморським флотом – Україна і Росія заявляють власні права на бойові кораблі Радянського союзу. Та ще більша проблема – з самим півостровом. Відбувається перша спроба приєднати Крим до Росії!

5 травня 1992-го Верховна Рада півострова ухвалює Акт проголошення незалежності Криму та призначає на серпень референдум про підтвердження цього статусу.

Проте в Києві не сиділи, склавши руки. Різка офіційна реакція, неофіційний тиск – від тюремних строків до маленької війни – були настільки переконливими, що вже за два тижні кримські депутати скасовують власний акт про незалежність, а референдум – відкладають. Утім технологія викрадення Криму пройшла перші випробування й чекає свого часу.

У 92-му новонароджена Україна узаконює власні прапор, герб та гімн. Утім із хитрощами: герб назвали малим і пообіцяли домалювати ідеї комуністичних депутатів, а в гімні ухвалили лише музику. Появи текстової частини – першого куплету пісні Чубинського – українцям чекати ще довгих 11 років!

Свої символи з'являються і у цілої верстви пострадянських громадян, які в особливому патріотизмі помічені не були. До словника входить термін нові – із неодмінним додаванням національності.

«Нові українці» у 1992-му – це не лише 600-й мерседес, товстий золотий ланцюг та гайка на пальці. Тепер до цього набору додався малиновий піджак. Мало хто сьогодні пам’ятає – початок «пацанського прикиду» поклала колекція італійського модельєра Джанні Версаче, показана на тижні високої моди в Парижі. Проте більшість малинових піджаків «нових руських» були пошиті зовсім не у модних будинках Франції чи Італії, а на дешевих турецьких фабриках.

Москва, маючи купу власних проблем, продовжує намагатися впливати на Київ. Особливо важлива сфера – контроль над душею та зв'язок з божественним.

27 травня 1992 року в Харкові, фактично за наказом російської православної церкви, проходить Архієрейський собор УПЦ. Там вирішують - усунути очільника української церкви Філарета й призначити на його місце Володимира Сабодана.

Філарет незадовго до цього просить Москву дати українській церкві автокефалію-незалежність. Але російська церква до паніки боїться втратити нерухомість, гроші українських вірян та головне - можливість впливати на їх свідомість.

Ситуація призводить до блискавичного об'єднання проукраїнських громад. Буквально за місяць було оголошено про створення Української православної церкви Київського патріархату. Те, що це – лише початок довгої війни за власну церкву, стане зрозумілим дуже швидко.

Ще одна богоугодна справа – заощадити мільярди, потрібні на підтримання в робочому стані українського ядерного арсеналу. В перші місяці 1992 року з України в Росію прослідувала низка секретних ешелонів з тактичними ядерними боєприпасами – бомбами та снарядами для гаубиць.

Всього в Україні нараховувалося від двох до чотирьох тисяч тактичних ядерних боєприпасів, і ще до двох тисяч великих боєголовок для міжконтинентальних балістичних ракет. Все це, згідно з угодою, підписаною у травні 92-го в Лісабоні, Україна зобов'язувалася знищити чи передати Росії.

Те, що навіть один атомний заряд - це не тільки зброя, а й сотні мільйонів доларів, владні мужі у враженій гіперінфляцією країні чомусь забули.

В жовтні 92-го – на хвилі зростаючих протестів – уряд Вітольда Фокіна йде у відставку. Наступним прем’єром стає директор Дніпропетровського заводу «Південмаш» Леонід Кучма. Його прем’єрство та отримані від депутатів надзвичайні повноваження проіснують недовго. Проте саме поява Кучми на політичній арені визначила вектор руху української держави на кілька наступних десятиліть.

Станіслав Ясинський

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