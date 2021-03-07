«30 кроків» Незалежності. 1996-й – своя Конституція та полярна станція, відмова від купонів та перемоги у спорті й літературі

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 1996-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

1996-й рік. Україні вже шість. Але в країні все ще діє радянська Конституція 1978 року. Її комуністичний дух не можуть виправити навіть сотні поправок, внесені за першу п’ятирічку незалежності. Тож влітку 96-го депутати починають голосувати постатейно – за кожен пункт нової Конституції. Це повільний і довгий процес – комуністично-соціалістична більшість активно опирається, і для прискорення роботи Леонід Кучма вдається до шантажу: якщо депутати не прискоряться, є інший варіант. Мова йде про таке: окрім того варіанту, який вже розглядають депутати, існує ще президентський. За цим проектом Конституції парламент стає двопалатним, як в Росії, а його повноваження скорочуються до мінімуму. Планується, що цей проект може бути винесений на референдум восени 96-го.

Щоб цьому запобігти, депутати голосують цілу добу - без жодних перерв. Ніч з 27 на 28 червня називають конституційною. Голова конституційної комісії депутат Михайло Сирота проводить на трибуні майже добу, воюючи за кожну крапку. А Україна стає останньою державою колишнього СРСР, в якій ухвалили новий Основний закон.

… Ще в 1992 році Росія забрала собі всі арктичні та антарктичні станції Радянського союзу і відмовилася передати Україні хоча б одну. Та наші дипломати знаходять вихід – Британія, власне, оголосила, що готова передати охочим країнам свою антарктичну станцію «Фарадей».

В підготованих полярниках в Україні нестачі немає - довгі роки радянських експедицій деякі аспекти антарктичного буття повністю закривала саме Україна. Тисячі кілометрів по антарктичній кризі при температурах до -80 долали українські всюдиходи «Харків'янка». Ця повністю автономна машина, в якій люди могли перебувати строком до місяця (!) – продукт Харківського заводу імені Малишева. А у небі Антарктиди майже до кінця 80-х господарювали літаки київського заводу імені Антонова. Та найцінніше - люди. Приблизно 30% складу радянських експедицій становили саме українці!

В лютому 1996 року Україна купує у Британії цю станцію за символічну ціну в 1 фунт стерлінгів. Станцію переназивають на честь першого президента української академії наук Миколи Вернадського. З того часу там працюють не менше 12 полярників. До їх послуг – не лише різноманітні лабораторії, а й найпівденніші у світі православна капличка і бар.

У квітні 96-го міліція завершує страшну епопею найвідомішого українського маніяка – Анатолія Онопрієнка. Його називали «звір» і вірили в те, що в його тілі світом ходить диявол. Він впритул розстрілював сплячих, яких ніч заставала в машинах на узбіччі доріг. Він вривався в будинки і вбивав усіх, кого бачив. Без жодного жалю, повільно, з насолодою. Серед жертв були цілі сім’ї, діти і немовлята.

Сім довгих років Онопрієнко сіє жах і смерть. Починаючи з 1989-го він застрелив та зарізав 52 людини (а, може, й більше), інші вбивства просто не довели.

Онопрієнко і сам – жертва. Він виріс в сиротинці і рано дізнався про види жорстокості. Але що саме стало мотивом його демонічної поведінки? Чи є Анатолій Онопрієнко банальним бандитом, який позбавляв життя заради наживи? Або ж божевільним співрозмовником диявола, який наказує вбивати людей серіями по 9, 40 і 300? Принаймні так стверджує сам Анатолій, який під час слідства і суду спокійно розповідає всі криваві подробиці вбивств.

Онопрієнко засуджують до страти, але вже невдовзі Україна ратифікує конвенцію про відмову від смертної кари. Найжорстокіший вбивця 20 століття до природної смерті у 2013 році продовжує розповідати офіцерам в Житомирській тюрмі, що планує вбити ще 250 людей.

В 1996 році в українців з’являється новий кумир – близький за духом середньовічний шотландець Вільям Воллес, який боровся за незалежність власної держави від Англії. Стрічка «Хоробре серце» приносить п’ять Оскарів. Два з них - за кращу головну роль та за режисуру – отримує Мел Гібсон. Цікаво, що в самій Британії цей американський фільм викликає бурю протестів. Його називають антианглійським, націоналістичним та ксенофобським. Але це не заважає стрічці зібрати в кінотеатрах 210 мільйонів доларів.

В 1996 році в Нацбанку розуміють: якщо грошову реформу не провести зараз, то про неї просто забудуть, адже починається підготовка до чергових виборів. Введення гривні триває два тижні. Вже в перший день – другого вересня – всі ціни та заробітна платня перераховувалася з розрахунку 100000 купонокарбованців дорівнюють одній гривні. Після 16 вересня купони перестають приймати, а Національний банк починає процес утилізації десятків тон старих грошей. Одразу після реформи долар коштує одну гривню і сімдесят копійок, і ціни в магазинах опускаються майже до радянського рівня.

Українська література – це більше не суцільне поневіряння, панщина та боротьба поганого із ще гіршим. В 1996 році вперше виходить друком скандальна книга Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу». Роман про сучасні стосунки жінки та її коханця повний відвертих еротичних сцен, але націлений на роздуми про жіночу ідентичність. Критики книжку не розуміють. Але суспільство – в захваті. Роман перевидається більше ніж 10 разів. Через десятиліття його визнають книгою, яка найбільше вплинула на українське суспільство часів незалежності.

Квартира та премія у 50 тисяч доларів - така винагорода чекає вдома на кожного з нових героїв України – олімпійських чемпіонів, які здобувають золото в американській Атланті. Новий кумир публіки – перший білий чемпіон серед суперважковиків - Володимир Кличко. До останнього на Олімпіаду має летіти його старший брат Віталій. Але того звинувачують у застосуванні допінгів та знімають зі змагань. Українські спортсмени вперше підіймаються так високо – вони 9-ті у світі за кількістю нагород – 9 золотих, 2 срібла та 12 бронзових медалей. Так перемоги наших потрохи стають звичкою.

Станіслав Ясинський

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