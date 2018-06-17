Чому дешевшає долар і що сталося з євро

На жаль тих, хто боячись втратити накопичену гривню, яка невпинно втрачала в ціні, донедавна старанно переводив її в долари і євро, національна валюта ось уже кілька тижнів не перестає дивувати своїм масивним зміцненням. Готівковий долар на сьогодні скуповують по 7,85-7,9 грн. Багато в чому це є результатом падіння безготівкового курсу «зеленого». Якщо на початку минулого тижня «безготівковий» долар можна було продати за 7,94 грн., то вже наприкінці тижня за нього більше 7,91 грн. не давали.

Що з доларом...

Ситуація на валютному ринку почала радикально змінюватися на тлі політичного «штилю» і економічного підйому. Якщо раніше активно конвертували гривню в долари і потім переводили за кордон, то тепер навпаки – «зелений», переживши кризу в офшорах, масово тече в Україну. І для цього є ряд передумов. По-перше, українські виробники з початку року активно нарощують експорт товарів, зокрема, металурги і машинобудівники. Як результат - приток виручки.

По-друге, пливе на внутрішній ринок валюта від нерезидентів. На тлі підвищення суверенного рейтингу України ряд міжнародних рейтингових агентств і їх позитивних прогнозів щодо економічного відновлення нерезиденти дуже зацікавилися нашими держоблігаціями. І хоча прибутковість за цими цінними паперами була істотно знижена, для нерезидентів вона в цілому залишається вигідною з урахуванням дешевизни їх кредитних ресурсів.

Також збільшився приток валюти від нерезидентів у вигляді кредитів і депозитів. Процес зміцнення гривні, що почався, став для них стимулом активніше розміщувати гроші в українських банках і видавати кредити нашим компаніям.

У результаті, міжбанк демонструє надлишок валюти. Якби НБУ оперативно не купував надлишки долара, то, швидше за все, курс був би на рівні 6,5-6,9 грн. Ситуація могла б спровокувати чергову паніку, цього разу викликану активним продажем долара і скупівлею гривні. Тому дії регулятора були своєчасними і доцільними.

І що з євро...

Якщо курс гривні пояснюється впливом українських чинників, то на знецінення євро багато в чому тиснуть європейські реалії. Можливий дефолт низки країн єврозони не перестає трусити ринок. І справа не тільки в Греції. Днями міжнародні рейтингові агентства знизили суверенний рейтинг Португалії, що стало черговим шоком для світової економіки. В результаті, євро щодо долара різко впав - з 1,36 до 1,33 дол. Далі за накатаним - євро подешевшав і проти гривні - до рівня 10,5-10,6 грн. Щоправда, після різкого стрибка вниз європейська валюта на світових майданчиках по відношенню до долара стабілізувалася.

Тим часом, експерти не радять скуповувати євро. Ринок може пережити ще не один стрес від інформації із старенької Європи. На черзі Іспанія, яка, м`яко сказати, переживає не кращі часи. До речі, ринок зараз в очікуванні перших статданих про результати роботи економіки єврозони в березні, що може внести свої корективи до розстановки позицій світових валют. Швидше за все, найближчим часом євро вище 1,34 дол. «не стрибне», а це означає, що потрібно звикати до євро за ціною 10,5 грн.

Але ситуація на українському валютному ринку найближчим часом все ж таки трохи зміниться. До кінця березня курс купівлі готівкового «зеленого» нижче 7,85 грн. не впаде, а безготівковий долар буде близький до позначки в 7,9 грн. А на початку квітня, коли прийде час «Ч» - розрахунку за російський газ - попит на валюту зросте, але це буде тимчасовий чинник.

Робимо висновки

Отже, що нас чекає? Притока валюти до України тільки збільшуватиметься. Не забувайте, що в офшори під час кризи «втекли» близько 20-22 млрд. дол. Повернення бодай частини цих коштів спровокує надлишок валюти на ринку. Крім того, раніше населення скуповувало «зелений» виключно з метою вберегти заощадження від девальвації. А тепер, коли національна валюта зміцнюється, обсяг продажів готівкового долара тільки зростатиме. У цій ситуації дуже важливо зняти обмеження на валютне кредитування і розблоковувати роботу банків з придбання валюти для розрахунків по депозитах. Якщо вчасно такі заходи не будуть вжиті, то перед нами постане проблема, за рівнем і складністю не менша, ніж наприкінці 2008 року. Може, для влади прийшов час відмовитися від згубної практики ухвалення запізнилих рішень.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук