Касові збори українських кінотеатрів вперше можуть взяти бар’єр у $100 млн

Касові збори українських кінотеатрів вперше можуть подолати бар’єр у 100 млн. доларів, пише тижневик «Коментарі:».

Один з чинників цього – зростаюча популярність 3D-формату серед українців. Виторг кінотеатрів країни тільки за перший квартал 2010 року був більшим, ніж за половину минулого року, пояснила медіа-експерт Ольга БОРОВСЬКИХ. До 70% каси трьох лідерів цьогорічного прокату - «Аватар», «Аліса в країні чудес» і «Битва титанів» - було отримано за рахунок прокату на цифрових екранах.

Це примушує власників кіномереж активно запроваджувати цифровий формат. «Якщо до прем’єри «Аватару» наприкінці минулого року цифрових кінозалів ледь набирався десяток, то в середині квітня новий формат підтримувало 39, а до прем’єри нової частини пригод «Шрека» 20 травня працює вже 50», - розповів заступник директора компанії «Кіносвіт» Павло ПОКРОВСЬКИЙ.

Водночас, експерти побоюються, що міжнародний тренд щодо цифровізації кінотеатрів і поступова відмова дистриб’юторів від плівкових копій, залишить без роботи маленькі регіональні кінотеатри, яким установка цифрового обладнання буде просто не по кишені. Спеціально для них друкувати плівки ніхто не стане.

У розвинутих країнах цій проблемі знайшли рішення, яке влаштовує і дистриб’юторів, і власників кінотеатрів. Йдеться про механізм VPF (Virtual Print Fee), завдяки якому самі студії-мейджори стимулюють комплексний перехід на цифрові технології.

При VPF-схемі з кожного квитка, купленого в цифровій залі, яка є учасником такої програми, відраховується фіксована сума, що піде на покриття витрат з інсталяції цифрового обладнання в кінотеатрах. Залежно від домовленостей, кінотеатри оплачують лише третину вартості цифрового обладнання. Але, з огляду на порівняно скромну касу, яку роблять голлівудські фільми в Україні, розраховувати на впровадження VPF-механізму в найближчій п’ять років навряд чи варто, пишуть «Коментарі:».