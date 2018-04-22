Показ мод: Кужель в білому, Коляденко в червоному, дочка Кучми – в шматочках хутра

З 14 до 20 березня в Україні проходять традиційні покази Українських сезонів моди, на яких представляють свої колекції вітчизняні дизайнери. Цей показ ювілейний – двадцятий. Кореспонденти УНІАН побували на другому дні показу сезонів моди.

Суші в пластикових судочках, 49 гривень – маленька порція, 130 – велика. Фотографії вагітної моделі з голим животиком - на стіні великого ангара з подіумом, спорудженого біля Альта-центру. Снують офіціантки, дівчата в однакових гірчичного кольору безрукавках, покликані розсаджувати гостей. У холі – імпровізована сцена, на якій проходять перформенси спонсорів Українського тижня моди.

Київ - не Мілан, кажуть ті, хто бував в Мілані, але все одно, кияни – молодці. Щоб влаштовувати покази в нашій перманентно-кризовій країні, з убитою легкою промисловістю, на це потрібна особлива мужність.

Олександра Кужель з`явилася в білих джинсах, білій же двійці і напівпальті Спочатку присіла за столик маленького «похідного» ресторану до Олександри Володимирівни Кужель, завсідниці такого роду заходів.

– Я буваю на сезонах моди з першого року їх проведення. Зараз я летіла на Автанділа (грузинський дизайнер. – Авт.). Ще хочу подивитися і Олексія Залевського і Оксану Караванську, – розповідала Олександра Володимирівна. – У мене в гардеробі є речі і Оксани Караванської, і Наталії Глазкової, і Людмили Кисленко, і Ганни Бублік. Те, що на мені зараз, – це класичний німецький одяг з магазину. Класичні білі джинси, біла двійка, напівпальто.

Наші дизайнери давно відповідають світовому рівню. На жаль, люди, які штовхаються тут заради тусовки, не особливо думають, що, купивши одну річ у дизайнера, вони допоможуть вітчизняній фешн-індустрії. Для мене ці покази – індикатор того, як йдуть справи в легкій промисловості. Адже я проїхала всі швейні, ювелірні і взуттєві фабрики України. Наші сезони моди – збиткові. Адже якби дизайнери шили сто речей, то це було б удесятеро дешевше, ніж зараз, коли вони шиють десять моделей. На жаль, сезони моди ніяк не можуть стати ринком для баєрів, які б замовляли прет-а-порте (масові лінії) у наших дизайнерів. Наші багаті люди, політики одягаються дорого, Бріоні і Луї Віттон, які вони міняють щодня, не повторюються. Це не про нас з вами. Але українські жінки все одно виглядають добре.

За годину до розмови ми подивилися показ дизайнера з Дніпропетровська Таніти Даліс. Її плаття з шовку і шифону особливо припали до душі журналісткам, але викликали деякі претензії критиків, які вважають, що не можна експлуатувати тему сексуальної бізнес-леді. Під час показу одна з моделей загубила туфельку. Як потім призналася сама Таніта, їй сказали, що потрібно вести взуття 39–40 розміру, а у київських моделей ніжки виявилися як у Попелюшки, і вони йшли, трохи випадаючи з туфель сорокового розміру.

Моделі Таніти Даліс були майже всі в темних тонах, але відрізнялися еротичними елементами

У Таніти свій бутик в Дніпропетровську, куди, за її словами, приїжджають і клієнтки з Києва. Цікаво, що одна з її моделей вийшла у строях лілового кольору з такою ж фатою. «Це для жінки, яка виходить заміж десь так в четвертий раз», – жартома пояснила Таніта.

З цікавістю подивилися ми і колекцію Автанділа Цквітінідзе. Речі цього грузинського дизайнера продаються в Баден-Бадені, Карлсруе, Москві. Сам він одягає бізнес, шоу і політичну еліту своєї країни. За його власним визнанням: «У мене одягається багато політичних пані, але найулюбленіша з них - це Віталіна Ющенка (дочка Президента. – Авт.), яка часто шиє у мене». На брифінгу після показу Автанділ нароздавав компліментів пресі, яка, за його словами, професійно пише про моду, а потім сказав, що за лаштунками вже стоїть черга: «Хочу, хочу такі брюки, як у Автанділа».

Якщо перші покази проходили при наполовину порожніх залах, основними глядачами яких, судячи з вигляду, були студенти дизайнерських факультетів, то вже перед вечірніми показами (Олексія Залевського і Оксани Караванської) в кулуарах було не пробитися.

Дмитро Коляденко розгулював у червоних штанах і такій же куртці Вигравши люстерко від кавового спонсора фестивалю, я підійшла до хореографа Дмитра Коляденка, одягненого в червоні штани і такого ж кольору куртку.

– Прийшов на показ Льоши Залевського, – пояснив Діма. – Вчора разом з ним знімали «Шанс», але він відмовився мені показувати, що у нього модно, а сьогодні ось прийшов сам подивитися. Зірці потрібно багато, дуже багато одягу. Чим більша зірка, тим більше їй потрібно речей. Ви розумієте, що я не можу двічі одягнути одну і ту ж річ. Тому літаю до Мілана, в Нью-Йорк, на шоу-руми, тут теж одягаюся, у Залевського, у Гапчука і Тана. Ліля Пустовіт не шиє чоловічого. Я сам диктатор моди, я знаю, що модно, що буде модно, сам диктую моду, і тому мені складно щось підібрати. Те, що зараз на мені, я сам придумав.

Дочка Кучми була у світло-шоколадних тонах з шматочками хутра і вузьких брюках

На подіумі стояла Олена Франчук – дочка Леоніда Кучми. Вона була одягнена в ясно-шоколадних тонах кофтині з нашитими шматочками хутра і модних зараз звужених брюках.

– Прийшла на Олексія Залевського, – пояснила нам Олена Леонідівна. – Льоша відкрив мені світ української моди, ми з ним працювали в рамках одного добродійного показу. А зараз готуємо ще один показ. 30 березня відбудеться показ всіх дизайнерів, де кожен з них представить по одному платтю. Потім це продаватимо на добродійному аукціоні, і виручені гроші підуть на лікування дітей-сиріт.

– А що на вас зараз?

– Це – інтимно. Мій секрет, – відмовилася признаватися Олена. Напевно, який-небудь Дольче і Габанна.

Після того, як на подіумі Олексій Залевський показав жінок в блискучих шоломах, в платтях з паєтками, в пальтах, коміри яких розшиті перлами, він зайшов на брифінг.

Про голих чоловіків і жінок – Що це у вас, голі чоловіки на платтях намальовані? Звідки така тканина? – поцікавилися журналісти.

– Там не тільки чоловіки, але і жінки. А тканину в Києві замовив. Народ, хочете сенсацію? Домовився з модельним агентством платити дівчатам по п`ятдесят доларів за показ. А вони за дві години до показу дзвонять мені і заявляють, що їм потрібно по п`ятдесят євро. Я питаю: а чому не фунтів стерлінгів? Окремі моделі погодилися взагалі без відсотків працювати, але, проте, «з принципу» директори їх агентств восьми дівчатам заборонили виходити на сцену. Уявляєте? Добре, що знайшлися моделі, які погодилися вийти безплатно. Ну гаразд, біжу, мені готувати сцену для Оксани Караванської.

Моделі Оксани Караванської ходили по подіуму під колискові пісні в платтях, тканина яких була зроблена з шовку, вовни і капрону. Пройшовшись по подіуму, дівчата просто лягали на східцях, ніби збираючись заснути. Пізніше Оксана жартома сказала, що, можливо, тема колисанки, під яку проходив показ, навіяна бажанням виспатися, адже у неї чотиримісячна дочка.

– Оксано, – запитала я після показу, – а Катерина Михайлівна Ющенко після інавгурації Президента у вас ще щось шила?

– Так. І багато. Але я про це нічого не скажу, – посміхнулася Оксана.

Маша Міщенко

Фото Дмитра Стаховського