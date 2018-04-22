Як нагороджували Людину року (фоторепортаж)

Кумиром визнали Богдана Ступку, найкращим регіональним лідером стала Віра Ульянченко, голову правління "Запоріжсталі" назвали кращим промиловцем року... Церемонія з молитвами та дівчатами...

У Національному палаці “Україна” відбувається нагородження переможців загальнонаціональної програми «Людина року-2006». Найкращим “Міським головою” у 2006 році експерти визнали мера Миколаєва Володимира ЧАЙКУ. У номінації “Найкраща національна торговельна марка” перемогла ТМ “Щедрий дар”. Звання “Промисловця року” здобув голова правління ВАТ “Запоріжсталь” Віталій САЦЬКИЙ. “Фінансистом року” рада конкурсу визнала голову правління ВАТ “Укрексімбанку” Віктора КАПУСТІНА. А в номінації “Інвестиція року” переможницею стала компанія “Драгон Капітал”. В номінації «Вчений року» переміг віце-президент НАН України, академік НАН України Антон НАУМОВЕЦЬ. Переможцем в номінації «Актор року» став народний артист України, актор Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки Давид БАБАЄВ. Найкращим “Телепроектом року” експерти визнали “Танці з зірками”. «Кумиром року» експертне журі визнало художнього керівника Національного театру імені Франка, народного артиста України Богдана СТУПКУ. У номінації “Юний талант року” переміг юний оперний співак, фіналіст телевізійного проекту «Шанс» Віктор МЕЛЬНИК. «Меценатом року» названо голову зборів засновників Асоціації «Український діловий центр економічного розвитку СНД» Миколу ПЕТРЕНКА. В номінації «Підприємець року» перемогу здобув генеральний директор компанії «Т.М.М.» Микола ТОЛМАЧОВ. “Менеджером року” визнано генерального директора УДППЗ «Укрпошта» Ігоря КРАВЦЯ. В номінації «Лідер малого та середнього бізнесу року» переможець - генеральний директор ТОВ «КВІН-СВІГ» Ігор АНДРОСОВ. В номінації “Аграрій року” переміг голова наглядової ради ТОВ «Тульчинський маслосирзавод» Станіслав ВОЙТОВИЧ. “Спортсменами року” визнані бронзові призери Олімпійських ігор у Туріні з фігурного катання, срібні призери Чемпіонату Європи 2006 рокув з фігурного катання Олена ГРУШИНА та Руслан ГОНЧАРОВ. Міжнародну премію в галузі дипломатії отримав посол Кореї Хо Сун Чьол, який перекладає твори Шевченка корейською мовою і вважає Україну своєю другою батьківщиною. Фото Дмитра Стаховського

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