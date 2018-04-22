Як нагороджували Людину року (фоторепортаж)
Кумиром визнали Богдана Ступку, найкращим регіональним лідером стала Віра Ульянченко, голову правління "Запоріжсталі" назвали кращим промиловцем року... Церемонія з молитвами та дівчатами...
У Національному палаці “Україна” відбувається нагородження переможців загальнонаціональної програми «Людина року-2006».
Найкращим “Міським головою” у 2006 році експерти визнали мера Миколаєва Володимира ЧАЙКУ.
Мер року – міський голова Миколаєва Володимир Чайка
|Найкращим регіональним лідером стала Віра Ульянченко
У номінації “Найкраща національна торговельна марка” перемогла ТМ “Щедрий дар”.
Звання “Промисловця року” здобув голова правління ВАТ “Запоріжсталь” Віталій САЦЬКИЙ.
“Фінансистом року” рада конкурсу визнала голову правління ВАТ “Укрексімбанку” Віктора КАПУСТІНА.
А в номінації “Інвестиція року” переможницею стала компанія “Драгон Капітал”.
В номінації «Вчений року» переміг віце-президент НАН України, академік НАН України Антон НАУМОВЕЦЬ.
Переможцем в номінації «Актор року» став народний артист України, актор Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки Давид БАБАЄВ.
Найкращим “Телепроектом року” експерти визнали “Танці з зірками”.
«Кумиром року» експертне журі визнало художнього керівника Національного театру імені Франка, народного артиста України Богдана СТУПКУ.
У номінації “Юний талант року” переміг юний оперний співак, фіналіст телевізійного проекту «Шанс» Віктор МЕЛЬНИК.
Кучма вручав нагороду «юному талантові року» - юному оперному співакові Вікторові Мельнику
|Сергій Терьохін вітав митця року – режисера Сергія Буковського
Ще один екс-президент: коротка молитва перед виходом на сцену
«Меценатом року» названо голову зборів засновників Асоціації «Український діловий центр економічного розвитку СНД» Миколу ПЕТРЕНКА.
В номінації «Підприємець року» перемогу здобув генеральний директор компанії «Т.М.М.» Микола ТОЛМАЧОВ.
“Менеджером року” визнано генерального директора УДППЗ «Укрпошта» Ігоря КРАВЦЯ.
В номінації «Лідер малого та середнього бізнесу року» переможець - генеральний директор ТОВ «КВІН-СВІГ» Ігор АНДРОСОВ.
В номінації “Аграрій року” переміг голова наглядової ради ТОВ «Тульчинський маслосирзавод» Станіслав ВОЙТОВИЧ.
“Спортсменами року” визнані бронзові призери Олімпійських ігор у Туріні з фігурного катання, срібні призери Чемпіонату Європи 2006 рокув з фігурного катання Олена ГРУШИНА та Руслан ГОНЧАРОВ.
Міжнародну премію в галузі дипломатії отримав посол Кореї Хо Сун Чьол, який перекладає твори Шевченка корейською мовою і вважає Україну своєю другою батьківщиною.
|Корейцем року став Хо Сун Чьол
|номінатнів розважали актори...
|і танцюристи, які заразом і співали: Наталя Могилевська та Влад Яма
|також – невзмінний тенор Володимир Гришко
Ті, хто був унизу, в гардеробі, розважались самі