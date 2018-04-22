Макс Бєшений у залі суду запропонував коханій руку і серце (фоторепортаж)
Святошинський суд змушений був відкласти початок розгляду справи російського бізнесмена Максима Курочкіна. Причиною стала неадекватна поведінка підсудного на засіданні...
Святошинський районний суд м.Києва сьогодні відклав початок розгляду справи по суті стосовно російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА через порушення підсудним дисципліни на судовому засіданні.
На традиційне запитання судді про прізвище, ім`я і по-батькові Курочкін відповів:«Ви знаєте, що я месія, син Бога»
|Курочкін - власному батьку:«Не ти батько, а батько у мені. Дайте мені робити свою роботу… За вас вбили трьох хлопців»
Курочкін - на зауваження судді: «Це Ви ведіть себе порядно»
Курочкін знайшов момент і запропонував своїй коханій жінці Юлії, присутній на судовому засіданні, руку і серце
|Суд прийняв рішення дослухати марення Курочкіна 27 березня
Фото Сергія Світлицького
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