Макс Бєшений у залі суду запропонував коханій руку і серце (фоторепортаж)

Святошинський суд змушений був відкласти початок розгляду справи російського бізнесмена Максима Курочкіна. Причиною стала неадекватна поведінка підсудного на засіданні...

Святошинський районний суд м.Києва сьогодні відклав початок розгляду справи по суті стосовно російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА через порушення підсудним дисципліни на судовому засіданні. Фото Сергія Світлицького

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