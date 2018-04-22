Спецназ влаштував для Ющенка справжню війну (фоторепортаж)

Спецназ влаштував для Ющенка справжню війну (фоторепортаж)

08:00, 22 березня 2007
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На тренувальній базі спецпідрозділу СБУ «Альфа» в Конча-Заспі силовики святкували 15-й день народження Служби безпеки...

Бійці “Альфи” показали Президентові усе, що вони вміють:

На тренувальній базі спецпідрозділу СБУ «Альфа» в Конча-Заспі силовики святкували 15-й день народження Служби безпеки. Святкували не так, як роблять інші люди – спецназівці влаштували Президентові України показові виступи.

 

 

 

 

 

 

 

 

снайперські стрільби...

рукопашний бій...
і захоплення терористів
Усе виглядало як справжня війна – вибухи, стрілянина...
Президент жваво цікавився озброєнням і роботою спецназівців
Виявляється, у спецзагоні є чимало дівчат
І воюють вони не гірше за чоловіків
Ющенко похвалив: “спецпідрозділ «Альфа» вміє не тільки стріляти, а й думати”
Фото Дмитра Стаховського
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