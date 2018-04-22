Спецназ влаштував для Ющенка справжню війну (фоторепортаж)
На тренувальній базі спецпідрозділу СБУ «Альфа» в Конча-Заспі силовики святкували 15-й день народження Служби безпеки...
|Бійці “Альфи” показали Президентові усе, що вони вміють:
На тренувальній базі спецпідрозділу СБУ «Альфа» в Конча-Заспі силовики святкували 15-й день народження Служби безпеки. Святкували не так, як роблять інші люди – спецназівці влаштували Президентові України показові виступи.
снайперські стрільби...
|рукопашний бій...
|і захоплення терористів
|Усе виглядало як справжня війна – вибухи, стрілянина...
|Президент жваво цікавився озброєнням і роботою спецназівців
|Виявляється, у спецзагоні є чимало дівчат
|І воюють вони не гірше за чоловіків
|Ющенко похвалив: “спецпідрозділ «Альфа» вміє не тільки стріляти, а й думати”
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